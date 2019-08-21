Пресс-залы и бесплатный Wi-Fi: в Kazan Expo презентовали медиацентр для журналистов WorldSkills

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). На территории международного выставочного комплекса Kazan Expo состоялась презентация масштабного медиацентра для журналистов, которые будут освещать мировой чемпионат WorldSkills в Казани.

«Мы очень рады, что здесь будут работать множество представителей СМИ из России и всего мира. Это подчеркивает важность грядущего чемпионата WorldSkills», — отметили организаторы, обращаясь к десяткам журналистов на английском языке.

По их словам, медиацентр полностью соответствует масштабу мероприятия. Площадка, расположенная возле главного здания Kazan Expo, разбита на несколько ключевых зон, каждая из которых вмещает от 200 до 300 журналистов.

В медиацентре представители аккредитованных СМИ могут в оперативном режиме ознакомиться с расписанием мероприятий чемпионата, маршрутами участников и расписанием трансферов.

Особое внимание организаторы уделили удобству работы журналистов. Само здание расположено в самом центре комплекса и позволяет быстро добраться до любой его точки.

Внутри медиацентра журналистов ждет бесплатный доступ к высокоскоростному Интернету, десятки столов с рабочими компьютерами, зал для проведения пресс-конференций и даже отдельная зона кофе-брейка.

По словам организаторов, площадка будет функционировать больше недели — с 20 по 28 августа — и позволит максимально осветить мировое первенство профмастерства в Казани.

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