Участники «Болгарского диалога культур» попробуют с помощью соцсетей решить глобальные проблемы

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Участники третьей международной летней школы «Болгарский диалог культур» в течение десяти дней в Татарстане попытаются решить глобальные социальные и экономические проблемы, которые существуют в современном мире. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ, профессор Валерий Летяев.

«Студенты в течение десяти дней работают в пяти проектных группах по шесть человек. В каждой проектной группе находятся представители разных культур и национальностей. Каждая группа представляет какой-либо регион мира: Африку, США, Европу, либо страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Задача студентов – понять, какие проблемы есть в этих регионах и как с помощью усилий представителя каждой страны и каждой национальности можно их решить», — сказал он.

«Болгарский диалог культур» проходит с 16 по 26 августа в кампусе Болгарской исламской академии. Ее участниками стали 30 студентов из 12 стран мира: Афганистана, Китая, Сирии, Ирана, Азербайджана, Иордании, Таджикистана и России. Молодые люди работают над решением разных проблем — политических, социальных, культурных, языковых, ежедневно обсуждая их в социальных сетях. Это проблемы терроризма, межнационального и межконфессионального общения, вопросы борьбы с пиратством.

«Мы понимаем, что сегодняшний мир — реальный и виртуальный. Половина нашей жизни проходит в социальных сетях. Мы понимаем, что иногда даже войны начинаются после того, как кто-либо из лидеров объявляет об этом в Твиттере. Есть цифровая дипломатия, медиадипломатия. Работа в социальных сетях представляет большое значение. Поэтому мы придумали такой проект, чтобы студенты, начиная с первого дня работы в школе, использовали свои аккаунты в социальных сетях», — отметил Летяев.



Основным структурообразующим элементом программы школы является проектная работа, которая каждый год меняет свою тематику. В этом году она называется «Политика впечатлений, глобализация и традиционный уклад жизни».

«К окончанию работы школы мы увидим, к чему пришли наши студенты. Каждый из участников проектной группы должен иметь свой аккаунт в социальных сетях и порядка двухсот человек подписчиков. Тридцать человек участников мы умножаем на двести подписчиков и получаем достаточно внушительное количество. Мы студентов ориентируем на то, чтобы они советовались со своими подписчиками, чтобы это был плод коллективного разума», — подчеркнул спикер.

Кроме проектной работы для участников школы ежедневно проводят свои мастер-классы преподаватели КФУ. Лекции и мастер-классы посвящены самой разнообразной тематике: изучению русского языка, исламской культуре, природе в российской ментальности, климату, сакральным природным пространствам, созданию речевого образа политиков современных СМИ и пр. По окончании летней школы ее участники защитят свои проекты и получат сертификаты о ее прохождении.

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