(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Аграрии Татарстана посеяли озимые культуры более чем на 10% прогнозируемых площадей. Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, в эти дни все больше хозяйств приступают к осеннему посеву.

«На сегодня в республике озимые зерновые культуры посеяны на 65,7 тыс. га, что составляет 12,1% к прогнозу», – сообщил заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов.

По словам собеседника агентства, в республике под озимые культуры планируется отвести 541,3 тыс. га, в том числе под пшеницу – около 398 тыс. га, под рожь – 138 тыс. га. При этом на 14,2 тыс. га озимые будут посеяны на зеленый корм для скота.

«На 21 августа по республике озимой пшеницей засеяно 31,2 тыс. га, рожью – 34,5 тыс. га», – уточнил Фаргат Зиннатов.

Как отметили в профильном министерстве, в ряде муниципальных районов осенний сев проведен более чем на четверти запланированных площадей. Так, в Кукморском и Сабинском районах озимые посеяны на 2,6 тыс. га (32% к прогнозу), Арском – на 4,5 тыс. га (27%), Тюлячинском – на 1,5 тыс. га (26%).

«В нашем районе озимыми планируется засеять около 16 тыс. га, в том числе рожью – более 12,2 тыс. га, пшеницей – 3,8 тыс. га. На сегодня у нас посеяна озимая рожь на 4,5 тыс. га», – сообщил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Арского района Ренат Гатиятов.

Как уточнили в Минсельхозпроде РТ, по состоянию на 21 августа Арский район занимает первое место по площади, где проведен осенний сев. На втором месте по этому показателю Алькеевский район, где озимые пшеница и рожь посеяны на 4,4 тыс. га, третье место занимает Сармановский район – 2,9 тыс. га.

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