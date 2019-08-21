Фристайлер прокатился на велосипеде по стенам и крышам Казанского Кремля

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Победитель и призер всероссийских и международных соревнований по велоспорту BMX, член сборной Республики Татарстан Ирек Ризаев прокатился на велосипеде по стенам и крышам Казанского Кремля. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта РТ.

«Планирую продолжить подобные заезды в дальнейшем, так как всегда размышляю над новыми проектами, ведь главное, чтобы было интересно. Нами была проделана огромная работа над проектом — от получения разрешения, до постройки фигур, съемки и самого катания. Но каким-то магическим образом все сложилось, и вы видите финальный результат», — рассказал Ризаев.

Самым сложным элементом спортсмен назвал прыжок напротив башни Сююмбике: «Понадобилось 3 дня и очень много дублей, чтобы отснять его. Всего же количество дублей не сосчитать, каждая локация снималась отдельно».

Проектирование и возведение трассы проводилось совместно Минспорта РТ и компанией Red Bull. Впервые предложение о подобной инициативе было озвучено спортсменом и компанией в начале 2019 года, после чего Министерством спорта РТ был проработан вопрос и проведены все необходимые процедуры по согласованию разрешительных документов.

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