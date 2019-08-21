Творческие группы фильмов «Недели татарстанского кино» представят свои работы в трех районах РТ

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане творческие группы фильмов «Недели татарстанского кино» представят свои произведения и пообщаются со зрителями в Рыбно-Слободском районе, в Буинске и Альметьевске. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Неделя татарстанского кино» будет проходить не только в Казани, но и по Татарстану», — сказала Миляуша Айтуганова.

Творческие группы поедут в Рыбно-Слободский район с фильмом «Инсаф», в Буинск с картиной «Остазбикэ», и в Альметьевске 30 августа музыкальная кинокомедия «Эпипэ» будет показана на пляже, отметила спикер.

Также в сентябре татарстанские фильмы покажут в Тюлячинском кинотеатре, Лаишево, Бугульминском, Зеленодольском и Атнинском районах.

«На этой неделе очень много мероприятий, поэтому некоторые фильмы в районах будут показаны позже», — добавила Айтуганова.

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