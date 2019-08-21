В конце года в Татарстане запустят межконфессиональное мобильное приложение «Аминь»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В Казани разработали мобильное приложение, в котором содержится информация об исламе и православии в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Разработчики-предприниматели Ленар Юсупов, Тимур Гонежук и Павел Ксенафонтов презентовали новый IT-проект главе мусульман Татарстана Камилю хазрату Самигуллину.

«Проект представляет собой межконфессиональное мобильное приложение под названием „Аминь“, содержащее самую необходимую для пользователей смартфонов и iPhone информацию об исламе и православии в Татарстане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в приложение внесен список мечетей с контактами и картой месторасположения, информация о том, где можно совершить религиозные обряды, время намазов, молитвы. Кроме того, через приложение можно будет сделать пожертвования. Подобный справочник будет представлен и в православном варианте.

В ходе встречи муфтий Татарстана положительно оценил проект и пообещал оказывать консультативную поддержку со стороны ДУМ РТ.

Приложение планируется выпустить к концу этого года.

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