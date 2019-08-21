Татар-информ

21 августа 2019, 12:56

Духовная жизнь

В конце года в Татарстане запустят межконфессиональное мобильное приложение «Аминь»

Рекомендуем

Духовная жизнь

В конце года в Татарстане запустят межконфессиональное мобильное приложение «Аминь»

Фото: dumrt.ru

Муфтий Татарстана положительно оценил проект и пообещал оказывать консультативную поддержку со стороны ДУМ РТ.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В Казани разработали мобильное приложение, в котором содержится информация об исламе и православии в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Разработчики-предприниматели Ленар Юсупов, Тимур Гонежук и Павел Ксенафонтов презентовали новый IT-проект главе мусульман Татарстана Камилю хазрату Самигуллину. 

«Проект представляет собой межконфессиональное мобильное приложение под названием „Аминь“, содержащее самую необходимую для пользователей смартфонов и iPhone информацию об исламе и православии в Татарстане», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в приложение внесен список мечетей с контактами и картой месторасположения, информация о том, где можно совершить религиозные обряды, время намазов, молитвы. Кроме того, через приложение можно будет сделать пожертвования. Подобный справочник будет представлен и в православном варианте.

В ходе встречи муфтий Татарстана положительно оценил проект и пообещал оказывать консультативную поддержку со стороны ДУМ РТ.

Приложение планируется выпустить к концу этого года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Митрополит Феофан освятит внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска
Новости дня
13:05
Творческие группы фильмов «Недели татарстанского кино» представят свои работы в трех районах РТ

Картины татарстанского производства можно будет увидеть и пообщаться с их создателями в Рыбно-Слободском районе РТ, в Буинске и Альметьевске.

12:56
В конце года в Татарстане запустят межконфессиональное мобильное приложение «Аминь»

Муфтий Татарстана положительно оценил проект и пообещал оказывать консультативную поддержку со стороны ДУМ РТ.

12:40
В Татарстане снимают фильм о трактористе и «Дне эчпочмака» с актрисой Эльвирой Болговой

Съемки картины «День эчпочмака, или самый лучший папа» проходят в селе Большие Атряси Тетюшского района РТ.

12:29
Митрополит Феофан освятит внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска

Участниками долгожданного события могут стать все желающие 28 августа.

12:08
Операторы ЭВМ и складской учет: как на Казанском жировом комбинате переобучают предпенсионеров

Сейчас на КЖК работают более 1,1 тыс. человек, 196 из них — предпенсионеры.

11:55
Детские площадки, скамейки и мини-сцена: во дворы Елабуги придут дизайнеры-ландшафтники

За пять лет в Татарстане благодаря «Единой России» отремонтируют дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах.

11:45
Алиментщицу из Кукморского района отправили на исправительные работы за долг в 700 тысяч рублей

44-летняя женщина уклонялась от уплаты алиментов в течение девяти лет.

11:34
Самую массовую экскурсию по Казани провели в рамках WorldSkills

За два дня, 18 и 20 августа, экскурсию посетили в общей сложности 3 тыс. 951 человек.

11:24
Прощание с профессором КФУ Андреем Роотом пройдет 22 августа

Заслуженный деятель науки РТ Андрей Роот скончался 20 августа на 92-м году жизни.

11:15
Минниханов о реализации нацпроектов: Будем работать так, чтобы не краснеть перед руководством страны

Президент РТ назвал лиц, которые персонально отвечают за реализацию национальных проектов в республике.

11:09
Прокуратура Набережных Челнов добилась блокировки сайтов по продаже поддельных дипломов

На четырех ресурсах была опубликована информация, запрещенная к распространению на территории РФ.

11:00
ВСК обеспечит страховой защитой мировой чемпионат WorldSkills более чем на 30 млрд рублей

Застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты.

10:34
На открытии WorldSkills будут использовать технологии дополненной реальности

Организаторы советуют скачать бесплатное приложение WSK 2019 AR Experience и обновить его перед шоу.

10:20
Минниханов о Путине: Это профессионал очень высокого уровня, человек железной воли

Президент РТ рассказал, как познакомился с главой российского государства.

10:04
В Роскачестве предложили изымать товары с нарушением маркировки из магазинов
09:53
Пес нашел колбасу вместо бомбы в пакете, из-за которого эвакуировали казанский автобус

Подозрительные пакеты обнаружил кондуктор транспортного средства на остановке «Аметьево».

09:44
Минниханов: Нам придется строить и ВСМ, и магистрали, другого пути нет

Президент РТ поделился мнением о необходимости строительства новой скоростной автотрассы Москва – Нижний Новгород – Казань.

09:15
На трассе в Мамадышском районе перевернулся автомобиль

ДТП произошло сегодня утром возле площадки отдыха «Зеленая стоянка».

09:04
Минниханов: «Мы пытаемся вылечить людей, но мало усилий и средств тратим на профилактику»

В Татарстане для медицинского обследования сельского населения реализуется проект «Мобильные поликлиники».

08:51
Жители Казани смогли проверить сахар в крови и узнать про скандинавскую ходьбу в «Школе здоровья»

В столице республики проходят бесплатные тематические занятия «Школа здоровья», которые продлятся до середины сентября.

08:44
Россия вошла в топ-10 стран для отдыха с детьми
08:30
Произведения мирового искусства спроецируют на Спасскую башню Казанского Кремля

Инсталляционное шоу будет проходить 21, 22 и 23 августа с 21 до 23 часов.

08:25
В Волгоградской области полицейские задержали вооруженных преступников из Татарстана

Злоумышленники угнали в Казани автомобиль, ограбили жителя Челнов на 15 тысяч долларов и скрылись за пределами республики.

08:23
Минниханов: «Я не против молодых, но в Госсовет РТ должны приходить люди с опытом, с авторитетом»

Президент РТ прокомментировал переход некоторых министров и глав районов Татарстана в парламент республики.

08:04
Сегодня в «Казань Экспо» презентуют медиацентр и проведут заседание Генассамблеи WorldSkills

В работе Генассамблеи примет участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

События