В Татарстане снимают фильм о трактористе и «Дне эчпочмака» с актрисой Эльвирой Болговой

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В селе Большие Атряси Тетюшского района Татарстана проходят съемки фильма «День эчпочмака, или самый лучший папа» при участии московской актрисы Эльвиры Болговой, известной по сериалу «Близнецы». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила продюсер полнометражного документального фильма «Шихаб Хазрат» Марина Галицкая.

Картина повествует о судьбе тракториста и масштабном празднике «День эчпочмака». «Фильм о трактористе, который любит танцевать. Лента основана на реальной истории судьбы актера театра им. Г. Камала Ильдуса Габдрахманова, который рос в деревне», — рассказала Марина Галицкая.

Будучи мальчиком, Габдрахманов хотел стать водителем грузовика в колхозе, а также ему нравилось выступать на сцене народного театра. Руководитель театра заставила его сдать экзамены и поступить в Щепкинское училище. Сейчас Ильдус Габдрахманов является заслуженным артистом РТ.

Фильм будет семейным, и создатели постараются выпустить его в прокат без возрастных ограничений.

Съемки натуры планируют завершить в августе. Второй этап съемок пройдет в Казани, где отснимут массовые сцены в интерьере.

Также в картине принимают участие чемпионка Европы по спортивным танцам Марта Носова и заслуженная артистка РТ Раушания Юкачева.

Релиз фильма состоится в 2020 году.

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