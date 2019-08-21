Оксана Романова

21 августа 2019, 12:29

Духовная жизнь

Митрополит Феофан освятит внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска

Рекомендуем

Духовная жизнь

Митрополит Феофан освятит внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска

Фото: Михаил Захаров/архив

Участниками долгожданного события могут стать все желающие 28 августа.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан после завершения многолетней реставрации освятит Успенский собор Свияжска, внесенный в 2017 году в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Обряд освящения состоится, как сообщил «Татар-информ» наместник Свияжского Успенского монастыря игумен Симеон (Кулагин), в престольный праздник (в честь которого и был построен собор) — Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый в этом году 28 августа.

«Освящение будет возглавлять митрополит Феофан, также будут участвовать другие епископы Казанской митрополии. Приглашены представители руководства республики, реставраторы и иные деятели, принимавшие участие в работах (по реставрации собора — прим. Т-и). Освящение станет жирной точкой в многолетней программе возрождения Свияжска», — сказал богослужитель.

Он подчеркнул, что допускается и, более того, приветствуется участие в таком большом событии и всех желающих.

«Мы приглашаем всех — все будет доступно, открыто. Все смогут попасть в храм, поучаствовать в обряде», — заверил наместник монастыря.

Освящение Успенского собора начнется в 8 утра, затем здесь состоится и первая литургия.

Для посещений туристами (без проведения богослужений) Успенский собор, напомним, открылся еще в день празднования Пасхи — 28 апреля. Желающим увидеть уникальные фрески XVI века разрешают войти в храм группами не более 45 человек и не больше, чем на максимально допустимые 30 минут. За состоянием микроклимата внутри храма постоянно следят несколько чувствительных датчиков. Посещение бесплатно и возможно как организованными группами (по записи), так и индивидуальными туристами в определенные часы (расписание и правила посещения размещены на сайте Свияжского Успенского монастыря) с 1 мая по 30 сентября. В остальное время года Успенский собор строго закрыт для посетителей ради сохранения уникальной фресковой живописи, на которую негативно влияет перепад температур.

Памятник архитектуры и истории, Успенский собор построен в 1556-1561 годах, вскоре после взятия Казани Иваном Грозным. Он является одним из древнейших храмов как Свияжского мужского монастыря, так и среди православных культовых построек на территории Казани и всего Казанского края. Уникальными являются многочисленные фрески собора. Редчайшим, единственным сохранившимся в России, считается изображение во всю колонну древнейшей части храма святого Христофора с головой животного (песьей или лошадиной, до сих пор спорят даже сами исследователи).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В конце года в Татарстане запустят межконфессиональное мобильное приложение «Аминь»
Новости дня
13:05
Творческие группы фильмов «Недели татарстанского кино» представят свои работы в трех районах РТ

Картины татарстанского производства можно будет увидеть и пообщаться с их создателями в Рыбно-Слободском районе РТ, в Буинске и Альметьевске.

12:56
В конце года в Татарстане запустят межконфессиональное мобильное приложение «Аминь»

Муфтий Татарстана положительно оценил проект и пообещал оказывать консультативную поддержку со стороны ДУМ РТ.

12:40
В Татарстане снимают фильм о трактористе и «Дне эчпочмака» с актрисой Эльвирой Болговой

Съемки картины «День эчпочмака, или самый лучший папа» проходят в селе Большие Атряси Тетюшского района РТ.

12:29
Митрополит Феофан освятит внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска

Участниками долгожданного события могут стать все желающие 28 августа.

12:08
Операторы ЭВМ и складской учет: как на Казанском жировом комбинате переобучают предпенсионеров

Сейчас на КЖК работают более 1,1 тыс. человек, 196 из них — предпенсионеры.

11:55
Детские площадки, скамейки и мини-сцена: во дворы Елабуги придут дизайнеры-ландшафтники

За пять лет в Татарстане благодаря «Единой России» отремонтируют дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах.

11:45
Алиментщицу из Кукморского района отправили на исправительные работы за долг в 700 тысяч рублей

44-летняя женщина уклонялась от уплаты алиментов в течение девяти лет.

11:34
Самую массовую экскурсию по Казани провели в рамках WorldSkills

За два дня, 18 и 20 августа, экскурсию посетили в общей сложности 3 тыс. 951 человек.

11:24
Прощание с профессором КФУ Андреем Роотом пройдет 22 августа

Заслуженный деятель науки РТ Андрей Роот скончался 20 августа на 92-м году жизни.

11:15
Минниханов о реализации нацпроектов: Будем работать так, чтобы не краснеть перед руководством страны

Президент РТ назвал лиц, которые персонально отвечают за реализацию национальных проектов в республике.

11:09
Прокуратура Набережных Челнов добилась блокировки сайтов по продаже поддельных дипломов

На четырех ресурсах была опубликована информация, запрещенная к распространению на территории РФ.

11:00
ВСК обеспечит страховой защитой мировой чемпионат WorldSkills более чем на 30 млрд рублей

Застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты.

10:34
На открытии WorldSkills будут использовать технологии дополненной реальности

Организаторы советуют скачать бесплатное приложение WSK 2019 AR Experience и обновить его перед шоу.

10:20
Минниханов о Путине: Это профессионал очень высокого уровня, человек железной воли

Президент РТ рассказал, как познакомился с главой российского государства.

10:04
В Роскачестве предложили изымать товары с нарушением маркировки из магазинов
09:53
Пес нашел колбасу вместо бомбы в пакете, из-за которого эвакуировали казанский автобус

Подозрительные пакеты обнаружил кондуктор транспортного средства на остановке «Аметьево».

09:44
Минниханов: Нам придется строить и ВСМ, и магистрали, другого пути нет

Президент РТ поделился мнением о необходимости строительства новой скоростной автотрассы Москва – Нижний Новгород – Казань.

09:15
На трассе в Мамадышском районе перевернулся автомобиль

ДТП произошло сегодня утром возле площадки отдыха «Зеленая стоянка».

09:04
Минниханов: «Мы пытаемся вылечить людей, но мало усилий и средств тратим на профилактику»

В Татарстане для медицинского обследования сельского населения реализуется проект «Мобильные поликлиники».

08:51
Жители Казани смогли проверить сахар в крови и узнать про скандинавскую ходьбу в «Школе здоровья»

В столице республики проходят бесплатные тематические занятия «Школа здоровья», которые продлятся до середины сентября.

08:44
Россия вошла в топ-10 стран для отдыха с детьми
08:30
Произведения мирового искусства спроецируют на Спасскую башню Казанского Кремля

Инсталляционное шоу будет проходить 21, 22 и 23 августа с 21 до 23 часов.

08:25
В Волгоградской области полицейские задержали вооруженных преступников из Татарстана

Злоумышленники угнали в Казани автомобиль, ограбили жителя Челнов на 15 тысяч долларов и скрылись за пределами республики.

08:23
Минниханов: «Я не против молодых, но в Госсовет РТ должны приходить люди с опытом, с авторитетом»

Президент РТ прокомментировал переход некоторых министров и глав районов Татарстана в парламент республики.

08:04
Сегодня в «Казань Экспо» презентуют медиацентр и проведут заседание Генассамблеи WorldSkills

В работе Генассамблеи примет участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

События