Митрополит Феофан освятит внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан после завершения многолетней реставрации освятит Успенский собор Свияжска, внесенный в 2017 году в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Обряд освящения состоится, как сообщил «Татар-информ» наместник Свияжского Успенского монастыря игумен Симеон (Кулагин), в престольный праздник (в честь которого и был построен собор) — Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый в этом году 28 августа.

«Освящение будет возглавлять митрополит Феофан, также будут участвовать другие епископы Казанской митрополии. Приглашены представители руководства республики, реставраторы и иные деятели, принимавшие участие в работах (по реставрации собора — прим. Т-и). Освящение станет жирной точкой в многолетней программе возрождения Свияжска», — сказал богослужитель.

Он подчеркнул, что допускается и, более того, приветствуется участие в таком большом событии и всех желающих.

«Мы приглашаем всех — все будет доступно, открыто. Все смогут попасть в храм, поучаствовать в обряде», — заверил наместник монастыря.

Освящение Успенского собора начнется в 8 утра, затем здесь состоится и первая литургия.

Для посещений туристами (без проведения богослужений) Успенский собор, напомним, открылся еще в день празднования Пасхи — 28 апреля. Желающим увидеть уникальные фрески XVI века разрешают войти в храм группами не более 45 человек и не больше, чем на максимально допустимые 30 минут. За состоянием микроклимата внутри храма постоянно следят несколько чувствительных датчиков. Посещение бесплатно и возможно как организованными группами (по записи), так и индивидуальными туристами в определенные часы (расписание и правила посещения размещены на сайте Свияжского Успенского монастыря) с 1 мая по 30 сентября. В остальное время года Успенский собор строго закрыт для посетителей ради сохранения уникальной фресковой живописи, на которую негативно влияет перепад температур.

Памятник архитектуры и истории, Успенский собор построен в 1556-1561 годах, вскоре после взятия Казани Иваном Грозным. Он является одним из древнейших храмов как Свияжского мужского монастыря, так и среди православных культовых построек на территории Казани и всего Казанского края. Уникальными являются многочисленные фрески собора. Редчайшим, единственным сохранившимся в России, считается изображение во всю колонну древнейшей части храма святого Христофора с головой животного (песьей или лошадиной, до сих пор спорят даже сами исследователи).

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