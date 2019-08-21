(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Экс-наставник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал слова Кирилла Петрова о том, что Билялетдинов не простил форварду отъезда в Северную Америку и в дальнейшем не желал возвращения игрока в команду. Об этом сообщается на сайте ТНВ.

«Это глупость какая-то. Когда он принял решение возвращаться из-за океана, мы совместно с руководством обсудили все и решили его брать. Кирилл приехал в Казань, я с ним встретился, и мы поговорили, а далее руководство клуба должно было решить все технические моменты с контрактом. Потом директор клуба сказал, что Петров не стал подписывать контракт и уехал, что-то не сложилось», — заявил Билялетдинов.

Экс-наставник «Ак Барса» уточнил, что информация о его противодействии возвращению Петрова «абсолютная неправда».

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