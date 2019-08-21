Татар-информ

21 августа 2019, 21:20

Общество

На проспекте Химиков в Нижнекамске после капремонта появится более 300 дорожных знаков

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Общество

На проспекте Химиков в Нижнекамске после капремонта появится более 300 дорожных знаков

На капитальный ремонт проспекта Химиков по национальному проекту выделено более 245 млн рублей.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтирован участок проспекта Химиков общей протяженностью 6,7 км. Для обеспечения безопасности движения здесь будут установлены 314 дорожных знаков, в том числе 12 светодиодных знаков «пешеходные переходы», сообщает Миндортранс РТ.

Во время ремонта на проезжей части был уложен новый слой дорожного покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси. Кроме того, заменены три ливневые и 38 смотровых колодцев, отремонтированы тротуары, планируется обустроить 103 погонных метра искусственной неровности. «По всему проспекту уложен новый монолитный бортовой камень методом непрерывного бетонирования. Остались работы по обустройству», – отмечается в сообщении министерства.

По словам представителя заказчика «Главтатдортранса» Руслана Фардиева, строительно-монтажные работы на объекте завершены с опережением графика на месяц.

На капитальный ремонт проспекта Химиков выделено более 245 млн рублей, в том числе 220,5 млн рублей из федерального бюджета.  

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