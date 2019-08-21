Татар-информ

21 августа 2019, 12:08

Общество

Операторы ЭВМ и складской учет: как на Казанском жировом комбинате переобучают предпенсионеров

Рекомендуем

Общество

Операторы ЭВМ и складской учет: как на Казанском жировом комбинате переобучают предпенсионеров

Фото: Михаил Захаров

Сейчас на КЖК работают более 1,1 тыс. человек, 196 из них — предпенсионеры.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Татарстане запущена краткосрочная программа переобучения людей предпенсионного возраста. Казанский жировой комбинат, входящий в группу компаний «Нэфис», — одно из лидирующих предприятий Лаишевского района, участвующих в программе. Об этом журналистам рассказал глава ЛМР Михаил Афанасьев.

«В Лаишевском районе [наблюдается] один из самых низких уровней безработицы — это 0,18% от трудовой силы района, которая составляет почти 20 тыс. человек. КЖК — один из лидеров по участию в программе [переобучения предпенсионеров], мы гордимся им», — отметил спикер, добавив, что на предприятии есть все возможности для успешной реализации проекта.

На данный момент на Казанском жировом комбинате работают более 1,1 тыс. человек, из них 196 сотрудников предпенсионного возраста.

«Мы очень заинтересованы в повышении квалификации всех наших сотрудников. Также для нас важно, чтобы люди, проработавшие долгое время на нашем предприятии, передавали свой багаж знаний вновь пришедшим. Для нас важна преемственность», — поделился заместитель гендиректора по внедрению инноваций КЖК Андрей Куликов.

Он также добавил, что обучение на предприятии проходит по двум смежным специальностям — «Оператор ЭВМ + 1С: складской учет». Занятия проходят на базе предприятия в свободное для группы время, а также в Лаишевском технико-экономическом техникуме.

«Процесс обучения у нас рассчитан на 160 часов. Так как пользователи владеют компьютером на разных уровнях, мы выделили 110 часов для того, чтобы они освоили азы, простейшие прикладные программы и 50 часов на обучение специальной программе ведения бухгалтерии и складского учета», — рассказала преподаватель информатики и информационных технологий ЛТЭТ Людмила Тюрина.

Занятия длительностью в 1,5 часа будут проходить по 3-4 раза в неделю. По окончании обучения предпенсионеры получат свидетельства о повышении квалификации, которые помогут им при трудоустройстве.

«Учиться никогда не поздно — это интересно и познавательно. Я ставлю для себя цели, достигаю их, чтобы потом показать своим внукам, что я что-то еще значу. Я думаю, что даже смогу преподать им уроки в части складского учета и формул расчета товара и, возможно, "посажу их в лужу"», — поделилась с корреспондентом «Татар-информ» заместитель главного технолога КЖК Любовь Дмитриева.

Еще одна участница программы Светлана Рагинова, которая сейчас работает в должности сменного инженера, планирует переквалифицироваться в бухгалтеры. Она отмечает, что проект поможет ей восполнить свои знания и получить новые полезные навыки.

«Работу в необходимой мне программе я, честно говоря, подзабыла, поэтому с удовольствием согласилась поучаствовать в переобучении. Мы в коллективе никогда не боимся учиться чему-то новому, с удовольствием черпаем информацию», — заключила собеседница агентства, добавив, что программа важна еще и потому, что в России сейчас подняли пенсионный возраст.

Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова подчеркнула, что участвовать в программе могут мужчины 1959 — 1963 гг. и женщины 1964 — 1968 годов рождения. На данный момент в категорию предпенсионеров в республике попадают 127 тыс. человек.

«В рамках нацпроекта „Демография“ предстоит поднять квалификацию практически 4 тыс. предпенсионерам, которые служат на предприятиях нашей республики. На сегодняшний день обучение проходят около 1,7 тыс. человек, завершили его более 800 человек. В программе участвует 91 предприятие», — рассказала руководитель республиканского ведомства, отметив, что всего в Татарстане действуют 160 программ обучения предпенсионеров.

Зарипова также добавила, что работодатели получают субсидии на переобучение своих работников в размере 100% авансирования. Самый главный критерий — обучение должно происходить по тем программам, которые соотносятся с промышленным производственным циклом данного предприятия. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Самую массовую экскурсию по Казани провели в рамках WorldSkills

Новости дня
13:05
Творческие группы фильмов «Недели татарстанского кино» представят свои работы в трех районах РТ

Картины татарстанского производства можно будет увидеть и пообщаться с их создателями в Рыбно-Слободском районе РТ, в Буинске и Альметьевске.

12:56
В конце года в Татарстане запустят межконфессиональное мобильное приложение «Аминь»

Муфтий Татарстана положительно оценил проект и пообещал оказывать консультативную поддержку со стороны ДУМ РТ.

12:40
В Татарстане снимают фильм о трактористе и «Дне эчпочмака» с актрисой Эльвирой Болговой

Съемки картины «День эчпочмака, или самый лучший папа» проходят в селе Большие Атряси Тетюшского района РТ.

12:29
Митрополит Феофан освятит внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор Свияжска

Участниками долгожданного события могут стать все желающие 28 августа.

12:08
Операторы ЭВМ и складской учет: как на Казанском жировом комбинате переобучают предпенсионеров

Сейчас на КЖК работают более 1,1 тыс. человек, 196 из них — предпенсионеры.

11:55
Детские площадки, скамейки и мини-сцена: во дворы Елабуги придут дизайнеры-ландшафтники

За пять лет в Татарстане благодаря «Единой России» отремонтируют дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах.

11:45
Алиментщицу из Кукморского района отправили на исправительные работы за долг в 700 тысяч рублей

44-летняя женщина уклонялась от уплаты алиментов в течение девяти лет.

11:34
Самую массовую экскурсию по Казани провели в рамках WorldSkills

За два дня, 18 и 20 августа, экскурсию посетили в общей сложности 3 тыс. 951 человек.

11:24
Прощание с профессором КФУ Андреем Роотом пройдет 22 августа

Заслуженный деятель науки РТ Андрей Роот скончался 20 августа на 92-м году жизни.

11:15
Минниханов о реализации нацпроектов: Будем работать так, чтобы не краснеть перед руководством страны

Президент РТ назвал лиц, которые персонально отвечают за реализацию национальных проектов в республике.

11:09
Прокуратура Набережных Челнов добилась блокировки сайтов по продаже поддельных дипломов

На четырех ресурсах была опубликована информация, запрещенная к распространению на территории РФ.

11:00
ВСК обеспечит страховой защитой мировой чемпионат WorldSkills более чем на 30 млрд рублей

Застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты.

10:34
На открытии WorldSkills будут использовать технологии дополненной реальности

Организаторы советуют скачать бесплатное приложение WSK 2019 AR Experience и обновить его перед шоу.

10:20
Минниханов о Путине: Это профессионал очень высокого уровня, человек железной воли

Президент РТ рассказал, как познакомился с главой российского государства.

10:04
В Роскачестве предложили изымать товары с нарушением маркировки из магазинов
09:53
Пес нашел колбасу вместо бомбы в пакете, из-за которого эвакуировали казанский автобус

Подозрительные пакеты обнаружил кондуктор транспортного средства на остановке «Аметьево».

09:44
Минниханов: Нам придется строить и ВСМ, и магистрали, другого пути нет

Президент РТ поделился мнением о необходимости строительства новой скоростной автотрассы Москва – Нижний Новгород – Казань.

09:15
На трассе в Мамадышском районе перевернулся автомобиль

ДТП произошло сегодня утром возле площадки отдыха «Зеленая стоянка».

09:04
Минниханов: «Мы пытаемся вылечить людей, но мало усилий и средств тратим на профилактику»

В Татарстане для медицинского обследования сельского населения реализуется проект «Мобильные поликлиники».

08:51
Жители Казани смогли проверить сахар в крови и узнать про скандинавскую ходьбу в «Школе здоровья»

В столице республики проходят бесплатные тематические занятия «Школа здоровья», которые продлятся до середины сентября.

08:44
Россия вошла в топ-10 стран для отдыха с детьми
08:30
Произведения мирового искусства спроецируют на Спасскую башню Казанского Кремля

Инсталляционное шоу будет проходить 21, 22 и 23 августа с 21 до 23 часов.

08:25
В Волгоградской области полицейские задержали вооруженных преступников из Татарстана

Злоумышленники угнали в Казани автомобиль, ограбили жителя Челнов на 15 тысяч долларов и скрылись за пределами республики.

08:23
Минниханов: «Я не против молодых, но в Госсовет РТ должны приходить люди с опытом, с авторитетом»

Президент РТ прокомментировал переход некоторых министров и глав районов Татарстана в парламент республики.

08:04
Сегодня в «Казань Экспо» презентуют медиацентр и проведут заседание Генассамблеи WorldSkills

В работе Генассамблеи примет участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

События