Операторы ЭВМ и складской учет: как на Казанском жировом комбинате переобучают предпенсионеров

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Татарстане запущена краткосрочная программа переобучения людей предпенсионного возраста. Казанский жировой комбинат, входящий в группу компаний «Нэфис», — одно из лидирующих предприятий Лаишевского района, участвующих в программе. Об этом журналистам рассказал глава ЛМР Михаил Афанасьев.

«В Лаишевском районе [наблюдается] один из самых низких уровней безработицы — это 0,18% от трудовой силы района, которая составляет почти 20 тыс. человек. КЖК — один из лидеров по участию в программе [переобучения предпенсионеров], мы гордимся им», — отметил спикер, добавив, что на предприятии есть все возможности для успешной реализации проекта.

На данный момент на Казанском жировом комбинате работают более 1,1 тыс. человек, из них 196 сотрудников предпенсионного возраста.

«Мы очень заинтересованы в повышении квалификации всех наших сотрудников. Также для нас важно, чтобы люди, проработавшие долгое время на нашем предприятии, передавали свой багаж знаний вновь пришедшим. Для нас важна преемственность», — поделился заместитель гендиректора по внедрению инноваций КЖК Андрей Куликов.

Он также добавил, что обучение на предприятии проходит по двум смежным специальностям — «Оператор ЭВМ + 1С: складской учет». Занятия проходят на базе предприятия в свободное для группы время, а также в Лаишевском технико-экономическом техникуме.

«Процесс обучения у нас рассчитан на 160 часов. Так как пользователи владеют компьютером на разных уровнях, мы выделили 110 часов для того, чтобы они освоили азы, простейшие прикладные программы и 50 часов на обучение специальной программе ведения бухгалтерии и складского учета», — рассказала преподаватель информатики и информационных технологий ЛТЭТ Людмила Тюрина.

Занятия длительностью в 1,5 часа будут проходить по 3-4 раза в неделю. По окончании обучения предпенсионеры получат свидетельства о повышении квалификации, которые помогут им при трудоустройстве.

«Учиться никогда не поздно — это интересно и познавательно. Я ставлю для себя цели, достигаю их, чтобы потом показать своим внукам, что я что-то еще значу. Я думаю, что даже смогу преподать им уроки в части складского учета и формул расчета товара и, возможно, "посажу их в лужу"», — поделилась с корреспондентом «Татар-информ» заместитель главного технолога КЖК Любовь Дмитриева.

Еще одна участница программы Светлана Рагинова, которая сейчас работает в должности сменного инженера, планирует переквалифицироваться в бухгалтеры. Она отмечает, что проект поможет ей восполнить свои знания и получить новые полезные навыки.

«Работу в необходимой мне программе я, честно говоря, подзабыла, поэтому с удовольствием согласилась поучаствовать в переобучении. Мы в коллективе никогда не боимся учиться чему-то новому, с удовольствием черпаем информацию», — заключила собеседница агентства, добавив, что программа важна еще и потому, что в России сейчас подняли пенсионный возраст.

Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова подчеркнула, что участвовать в программе могут мужчины 1959 — 1963 гг. и женщины 1964 — 1968 годов рождения. На данный момент в категорию предпенсионеров в республике попадают 127 тыс. человек.

«В рамках нацпроекта „Демография“ предстоит поднять квалификацию практически 4 тыс. предпенсионерам, которые служат на предприятиях нашей республики. На сегодняшний день обучение проходят около 1,7 тыс. человек, завершили его более 800 человек. В программе участвует 91 предприятие», — рассказала руководитель республиканского ведомства, отметив, что всего в Татарстане действуют 160 программ обучения предпенсионеров.

Зарипова также добавила, что работодатели получают субсидии на переобучение своих работников в размере 100% авансирования. Самый главный критерий — обучение должно происходить по тем программам, которые соотносятся с промышленным производственным циклом данного предприятия.

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