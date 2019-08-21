Татар-информ

21 августа 2019, 11:55

Политика

Детские площадки, скамейки и мини-сцена: во дворы Елабуги придут дизайнеры-ландшафтники

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Политика

Детские площадки, скамейки и мини-сцена: во дворы Елабуги придут дизайнеры-ландшафтники

Фото: Эльвира Мухаметдинова

За пять лет в Татарстане благодаря «Единой России» отремонтируют дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах.

(Елабуга, 21 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Елабуге продолжаются общественные обсуждения в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор». На этот раз свои пожелания разработчикам высказали жители домов 47/16, 49, 43, расположенных на проспекте Мира.

Куратором встречи выступила активистка партии «Единая Россия», заместитель руководителя исполкома Елабужского района Людмила Рыбакова. Она рассказала, что в Татарстане реализуются 40 программ, направленных на благоустройство парков и скверов, строительство школ и детсадов, создание спортивных универсальных площадок, капремонт подростковых клубов и медицинских учреждений.

Кроме того, идет подготовка к запуску еще одной программы — «Наш двор», которая родилась благодаря инициативе партии «Единая Россия». Президент РТ Рустам Минниханов поддержал идею и дал поручение разработать целевую программу благоустройства и ремонта дворов многоквартирных домов. За ближайшие пять лет в Татарстане предлагается отремонтировать дворы МКД во всех городах и районных центрах.

«Сейчас БТИ оформляет планы дворов с нанесением на них всех имеющихся элементов. Следующим шагом должна стать разработка стандартов трех видов придомовых территорий: с населением не более 200 человек, 2 тыс. жителей и более 2,5 тыс. человек. Таким образом, будут разработаны типовые проекты, которые лягут в основу благоустройства наших дворов», — разъяснила представитель «Единой России».

При этом Рыбакова отметила, что наработка стандартов не отменяет наличия у каждого двора «своих» потребностей. «Мы уже провели обсуждения в девяти дворах нашего города. Вы даже не представляете, как отличаются наказы населения в зависимости от того, где они проживают. Так, жители одного из дворов отказались от уличного освещения, поскольку у них есть мощные светильники возле каждого подъезда. В другом дворе горожане попросили демонтировать спортивные тренажеры, а на их месте установить скамейки и мини-сцену. Свою просьбу они объяснили тем, что у них большой двор, где люди любят устраивать масштабные праздники с песнями и танцами, а условий для этого пока нет», – рассказала представитель партии.

Жители домов по проспекту Мира тоже вначале удивили организаторов обсуждения непониманием происходящего. «Зачем нам обсуждение? Нам нужно все: и расширение дорог, и парковки, и детская площадка, и “пятачок” для тихого отдыха, и озеленение. Давайте сразу решать: какие будем применять материалы, использовать проектные подходы, давайте установим сроки реализации проекта!» — заявили они.

Однако модераторы встречи немного охладили пыл торопящихся, напомнив о важности общей концепции. «В вашем дворе есть “козьи тропы”, которыми активно пользуются местные жители. Есть ли необходимость “узаконить” и привести их в цивилизованный вид?» — задали вопрос организаторы. Получив утвердительный ответ, Рыбакова отметила: «Благодаря новым тротуарам произойдет естественное зонирование территории, и это неплохо».

Далее инициаторы встречи попытались выяснить отношение жителей к увеличению парковочных мест во дворе. И вначале прозвучало категоричное «нет», которое объяснили так: «У нас во дворе много детей. Поэтому зеленую часть территории хотелось бы сохранить для них». Однако в ходе обсуждения жители все-таки согласились, что «машины куда-то ставить надо», и «полосу» под автостоянку выделили.

При обсуждении изменений на детской площадке выяснилось, что самые первые игровые элементы были установлены еще во времена заселения домов, где-то в середине 80-х годов прошлого века. С тех пор в елабужских дворах они не менялись и пришли в негодность. Тогда на муниципальном уровне была принята программа по замене устаревших детских площадок. Ее реализация началась три года назад. «В рамках этой программы в вашем дворе построили мини-площадку для детей дошкольного и младшего школьного возраста. И теперь, когда появляются новые возможности, естественно, ее нужно дополнить элементами, которые бы понравились подросткам и другим, более возрастным категориям», — заявила Рыбакова.

И тут свой голос подали местные мальчишки. Они сказали, что хотят получить от «Единой России» футбольное поле. «Только нам не надо из камня, а то больно, когда падаешь», — сообщил один из дворовых футболистов. Организаторы встречи так и записали в протокол: основа спортплощадки должна быть прорезиненной.

Бурно обсудили жители двора и будущее озеленение территории. «Не нужно тополей. Посадите деревья благородных пород, но не особо прихотливые в уходе. А то ведь сами понимаете — все равно, кроме дворника, за ними ухаживать никто не будет. Но хотелось бы, чтобы зеленое обрамление двора было таким красивым, чтобы человеку стыдно было бумажку кинуть под дерево», — вот так неожиданно сформулировали свой «экологический заказ» елабужане.

Рыбакова согласилась с тем, что хорошая комбинация насаждений играет не только эстетическую, но и воспитательную роль. «Сейчас действительно на рынке много компактных, но выразительных кустарников и деревьев. Правильно подобрать и разместить их должны нам помочь дизайнеры-ландшафтники. Обязательно надо их привлекать к работе», — заметила представительница «Единой России».

По итогам встречи стороны признались, что диалог получился продуктивным. «Главное, чтобы наши пожелания не потерялись в потоке других», — подчеркнули жители.

Им сообщили, что за первый месяц координаторы проекта от «Единой России» обсудили новую программу с жителями 500 дворов в 43 районах и 19 городских поселениях Татарстана. Каждая встреча проходит предметно — с использованием карт-схем дворовых территорий. На них, как и в этот раз, жильцы отмечали, где именно нужно разместить те или иные объекты: парковки, проезды, мусорные площадки, детские комплексы, зеленые зоны.

В начале сентября все схемы передадут в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Эксперты и специалисты проанализируют массив данных, чтобы создать новый стандарт двора для республиканской программы.

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