Татар-информ

21 августа 2019, 11:24

Общество

Прощание с профессором КФУ Андреем Роотом пройдет 22 августа

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Общество

Прощание с профессором КФУ Андреем Роотом пройдет 22 августа

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Заслуженный деятель науки РТ Андрей Роот скончался 20 августа на 92-м году жизни.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Прощание с профессором КФУ, основателем казанской научной школы журналистики Андреем Роотом состоится 22 августа в 11.00 в ритуальном зале городской больницы № 7. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций.

«Похоронят Андрея Александровича на Самосыровском кладбище рядом с супругой», — сообщили в вузе.

Заслуженный деятель науки РТ Андрей Роот скончался 20 августа на 92-м году жизни

Андрей Роот проработал на кафедре журналистики в КФУ более 50 лет. Его учениками являются сотни известных российских журналистов.

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