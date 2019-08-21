(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Прокуратура Набережных Челнов добилась блокировки сайтов по продаже поддельных дипломов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В процессе мониторинга Сети специалисты ведомства выявили четыре интернет-ресурса, на которых в свободном доступе была опубликована информация о продаже дипломов об образовании», – уточнил Галиев.

В итоге прокуратура направила в суд иск с требованием заблокировать ресурсы за запрещенную к распространению информацию. Иск был удовлетворен.

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