Минниханов о реализации нацпроектов: Будем работать так, чтобы не краснеть перед руководством страны

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Реализация нацпроектов в Татарстане по 12 ключевым направлениям развития потребует значительных усилий и финансовых средств. Тем не менее, власти республики сделают все возможное, чтобы добиться ключевых показателей. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с руководителями республиканских СМИ.

Отвечая на вопрос о реализации нацпроектов в Татарстане, руководитель республики отметил, что по каким-то позициям готовность у республики высокая, по каким-то нужно еще поработать.

«Для Татарстана есть расчетные цифры, они напряженные, но мы по ним работаем. Каждый регион имеет свою цифру, свои показатели. Наверное, какие-то параметры у кого-то могут быть не выполнены, но это не беда. Мы в целом для страны сделаем очень много», – сказал Минниханов.

«Что касается Татарстана, до этого времени наша республика пока не подводила. Будем работать так, чтобы не краснеть перед руководством страны, перед нашим Президентом», – добавил он.

Рустам Минниханов напомнил, что нацпроекты реализуются по 12 направлениям, каждое из которых разбито на блоки. «Например, здравоохранение – там только по нашей линии, по-моему, 7 блоков. Это решение самых насущных проблем, до которых мы боялись дотронуться. Поэтому все эти нацпроекты очень даже красиво и правильно вписались в те проекты, которые реализуются у нас в республике», – пояснил Президент РТ.

В беседе с руководителями СМИ Рустам Минниханов назвал лиц, которые персонально отвечают за реализацию нацпроектов в Татарстане. «Самый главный ответственный – это я. Пока работаю руководителем республики, за все отвечаю я. По направлениям – здравоохранение, социальная сфера, агропромышленный комплекс – у нас есть вице-премьеры, все они ответственные. Ну и, конечно, начальник штаба – это Премьер-министр», – перечислил руководитель республики.

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