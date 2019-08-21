Татар-информ

21 августа 2019, 11:00

Экономика и финансы

ВСК обеспечит страховой защитой мировой чемпионат WorldSkills более чем на 30 млрд рублей

Экономика и финансы

ВСК обеспечит страховой защитой мировой чемпионат WorldSkills более чем на 30 млрд рублей

Застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.

Согласно подписанному контракту, застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты, привезенные странами-участницами чемпионата, спонсорами и стейкхолдерами. Кроме того, все участники мероприятия и волонтеры будут защищены страховкой от несчастного случая. Всего ВСК застрахует 4 564 человека. Таким образом, недвижимость и движимое имущество организаторов мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 будут обеспечены страховой защитой на сумму более 30 млрд рублей.

«Надежная страховая защита объектов, имущества, всех участников и волонтеров — неотъемлемая часть проведения такого масштабного мероприятия, как мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Добро пожаловать в нашу команду!» — отметил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

«Страховой Дом ВСК с большим интересом и пониманием важности относится к признанию квалифицированных специалистов и демонстрации их профессиональных навыков. Чемпионат WorldSkills — это эффективный инструмент для подготовки кадров и обмена опытом с зарубежными коллегами. Такое масштабное международное мероприятие требует надежной страховой защиты», — рассказал генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий.

WorldSkills Kazan 2019

Главное международное событие 2019 года в России — 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 — пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

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