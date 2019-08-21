Татар-информ

21 августа 2019, 10:20

Официальная хроника

Минниханов о Путине: Это профессионал очень высокого уровня, человек железной воли

Рекомендуем

Официальная хроника

Минниханов о Путине: Это профессионал очень высокого уровня, человек железной воли

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ рассказал, как познакомился с главой российского государства.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Владимир Путин легко идет на контакт, прост в общении и в то же время – это человек железной воли, который профессионально решает масштабные задачи. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с руководителями республиканских СМИ.

«Он был руководителем ФСБ, когда я первый раз его увидел. У нас была смена кадров, он приехал, и так получилось, что я его встречал. Очень открытый человек, мы разговаривали, он рассказывал, как в Санкт-Петербурге мечеть они реконструировали. Вот такой интересный состоялся первый разговор», – поделился воспоминаниями Минниханов.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ Ð²ÐµÐ´ÑƒÑ‰Ð¸Ñ… ÑÑ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð² Ð¼Ð°ÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½

По словам Президента РТ, Владимир Путин сделал очень многое для развития нашей страны. «Некоторым не нравится, что у нас такой сильный лидер, но нам это нравится, когда с нашей страной считаются и есть вот такое уважение. Путин не только наш национальный лидер, его в Америке, Европе уважают. У него огромный мировой авторитет», – подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что у Владимира Путина особенный стиль управления, который позволяет решать сложные задачи. «Что касается профессионализма, любое совещание, вы обратите внимание, кто, что сказал, он по всем вопросам потом подводит итог. Это профессионал очень высокого уровня. Никаких сложностей в общении с ним нет, но в то же время это человек железной воли. Поэтому всевышний пусть ему даст здоровья, и наша страна будет процветать», – отметил Рустам Минниханов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов о реализации нацпроектов: Будем работать так, чтобы не краснеть перед руководством страны
Новости дня
11:34
Самую массовую экскурсию по Казани провели в рамках WorldSkills

За два дня, 18 и 20 августа, экскурсию посетили в общей сложности 3 тыс. 951 человек.

11:24
Прощание с профессором КФУ Андреем Роотом пройдет 22 августа

Заслуженный деятель науки РТ Андрей Роот скончался 20 августа на 92-м году жизни.

11:15
Минниханов о реализации нацпроектов: Будем работать так, чтобы не краснеть перед руководством страны

Президент РТ назвал лиц, которые персонально отвечают за реализацию национальных проектов в республике.

11:09
Прокуратура Набережных Челнов добилась блокировки сайтов по продаже поддельных дипломов

На четырех ресурсах была опубликована информация, запрещенная к распространению на территории РФ.

11:00
ВСК обеспечит страховой защитой мировой чемпионат WorldSkills более чем на 30 млрд рублей

Застрахованы будут здания МВЦ «Казань Экспо», Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты.

10:34
На открытии WorldSkills будут использовать технологии дополненной реальности

Организаторы советуют скачать бесплатное приложение WSK 2019 AR Experience и обновить его перед шоу.

10:20
Минниханов о Путине: Это профессионал очень высокого уровня, человек железной воли

Президент РТ рассказал, как познакомился с главой российского государства.

10:04
В Роскачестве предложили изымать товары с нарушением маркировки из магазинов
09:53
Пес нашел колбасу вместо бомбы в пакете, из-за которого эвакуировали казанский автобус

Подозрительные пакеты обнаружил кондуктор транспортного средства на остановке «Аметьево».

09:44
Минниханов: Нам придется строить и ВСМ, и магистрали, другого пути нет

Президент РТ поделился мнением о необходимости строительства новой скоростной автотрассы Москва – Нижний Новгород – Казань.

09:15
На трассе в Мамадышском районе перевернулся автомобиль

ДТП произошло сегодня утром возле площадки отдыха «Зеленая стоянка».

09:04
Минниханов: «Мы пытаемся вылечить людей, но мало усилий и средств тратим на профилактику»

В Татарстане для медицинского обследования сельского населения реализуется проект «Мобильные поликлиники».

08:51
Жители Казани смогли проверить сахар в крови и узнать про скандинавскую ходьбу в «Школе здоровья»

В столице республики проходят бесплатные тематические занятия «Школа здоровья», которые продлятся до середины сентября.

08:44
Россия вошла в топ-10 стран для отдыха с детьми
08:30
Произведения мирового искусства спроецируют на Спасскую башню Казанского Кремля

Инсталляционное шоу будет проходить 21, 22 и 23 августа с 21 до 23 часов.

08:25
В Волгоградской области полицейские задержали вооруженных преступников из Татарстана

Злоумышленники угнали в Казани автомобиль, ограбили жителя Челнов на 15 тысяч долларов и скрылись за пределами республики.

08:23
Минниханов: «Я не против молодых, но в Госсовет РТ должны приходить люди с опытом, с авторитетом»

Президент РТ прокомментировал переход некоторых министров и глав районов Татарстана в парламент республики.

08:04
Сегодня в «Казань Экспо» презентуют медиацентр и проведут заседание Генассамблеи WorldSkills

В работе Генассамблеи примет участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

08:00
Минниханов: Для ускорения темпов строительства в России необходимо снизить ставку по ипотеке до 5%

Президент РТ возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

07:52
Регбисты Татарстана победили на Фестивале пляжных видов спорта

Состязания, в рамках которых был организован турнир по регби, прошли в Самаре.

07:40
В России отмечен рост числа больных рассеянным склерозом
07:24
В Минздраве РФ рассказали о методах борьбы со стрессом
07:08
Завершающий «Литературный дворик» в Казани посвятят татарской литературе

Помимо выступлений татарских поэтов, писателей и драматургов, в рамках мероприятия организуют концерт.

06:50
Ввести в России программу «Первосентябрьский капитал» предложили в Госдуме
06:32
Гидрометцентр России спрогнозировал теплую погоду в сентябре
События