Минниханов о Путине: Это профессионал очень высокого уровня, человек железной воли

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Владимир Путин легко идет на контакт, прост в общении и в то же время – это человек железной воли, который профессионально решает масштабные задачи. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с руководителями республиканских СМИ.

«Он был руководителем ФСБ, когда я первый раз его увидел. У нас была смена кадров, он приехал, и так получилось, что я его встречал. Очень открытый человек, мы разговаривали, он рассказывал, как в Санкт-Петербурге мечеть они реконструировали. Вот такой интересный состоялся первый разговор», – поделился воспоминаниями Минниханов.

По словам Президента РТ, Владимир Путин сделал очень многое для развития нашей страны. «Некоторым не нравится, что у нас такой сильный лидер, но нам это нравится, когда с нашей страной считаются и есть вот такое уважение. Путин не только наш национальный лидер, его в Америке, Европе уважают. У него огромный мировой авторитет», – подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что у Владимира Путина особенный стиль управления, который позволяет решать сложные задачи. «Что касается профессионализма, любое совещание, вы обратите внимание, кто, что сказал, он по всем вопросам потом подводит итог. Это профессионал очень высокого уровня. Никаких сложностей в общении с ним нет, но в то же время это человек железной воли. Поэтому всевышний пусть ему даст здоровья, и наша страна будет процветать», – отметил Рустам Минниханов.

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