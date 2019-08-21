Пес нашел колбасу вместо бомбы в пакете, из-за которого эвакуировали казанский автобус

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В подозрительном пакете, из-за которого эвакуировали казанский автобус, собака нашла колбасу. Об этом сообщается в группе общественного транспорта города в социальных сетях.

«На остановке "Аметьево" кондуктор автобуса № 2 обнаружил в салоне два пакета. Пассажирам предложили пересесть на другой автобус, а на место вызвали экстренные службы», – пишут в группе.

На место прибыл кинолог с собакой, однако, вместо бомбы, специально обученный пес нашел в пакете колбасу. Спустя полтора часа автобус вновь вышел на рейс.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.