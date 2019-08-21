Минниханов: Нам придется строить и ВСМ, и магистрали, другого пути нет

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). России рано или поздно придется развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей и автодорог нового поколения в силу географического положения и больших территорий. Поэтому реализация проекта ВСМ Москва – Казань лишь вопрос времени. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с руководителями республиканских СМИ.

«Как бы нам тяжело ни было расставаться с деньгами, нам придется строить и ВСМ, и магистрали. Наша страна большая, другого пути нет. Поэтому сегодня мы очень благодарны Минтрансу России за то, что трасса М7 между Казанью и Челнами уже двусторонняя, соответствует I категории. Столько у нас там аварий было, столько жизней потеряно, сегодня таких вопросов нет», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что проект строительства ВСМ Москва – Казань не закрыт, но только приостановлен. «Знаете, на примере Китая можно определить, что такое ВСМ. Я разговаривал с руководителями Китая о том, как они перемещаются, ведь страна большая. А они говорят – это не проблема, у нас везде высокоскоростные и автомобильные дороги», – пояснил руководитель республики.

По словам Рустама Минниханова, России необходимы и новые скоростные автодороги, поскольку развитие экономики влечет за собой рост объема перевозок различных грузов.

«Сегодня обсуждают вопрос, делать новую магистраль Москва – Нижний Новгород – Казань или расширять старую. Даже министр экономического развития России Максим Орешкин на машине проехал. В чем вся беда? Мы рассуждаем, ссылаясь на сегодняшний момент, и это наша самая большая ошибка. Дорогу придется строить минимум 5 лет, а что будет через 10 лет? Сегодня, если посмотреть на трассу М7, то она уже забита. Поэтому надо строить дорогу», – подчеркнул Президент РТ.

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