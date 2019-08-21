Татар-информ

21 августа 2019, 10:04

Экономика и финансыОбщество

В Роскачестве предложили изымать товары с нарушением маркировки из магазинов

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Экономика и финансыОбщество

В Роскачестве предложили изымать товары с нарушением маркировки из магазинов

Сейчас фальсификат может быть конфискован только в том случае, если несет угрозу жизни и здоровью людей.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Роскачество предложило изымать из магазинов все товары с нарушением маркировки, включая и продукты питания. Речь идет о случаях несоответствия указанного на упаковке состава реальному, пишет газета «Известия».

В организации предложили внести соответствующие изменения в закон «О техническом регулировании» и в КоАП РФ. Эта идея содержится в перечне предложений Роскачества, направленных в Роспотребнадзор и общественный совет при нем, отмечает издание.

«<...> основное нарушение в сфере оборота товаров – введение потребителя в заблуждение относительно заявленных характеристик. Но сейчас фактически нет правовых оснований для того, чтобы принудительно изъять из обращения фальсифицированную продукцию <...>», – объясняет газета позицию Роскачества.

Пока в России товары могут быть изъяты из оборота только в том случае, если они могут причинить вред здоровью человека. Фальсификат как таковой на данный момент конфискации не подлежит.

Опрошенные изданием эксперты поддержали предложение профильной организации, отметив, что потребители не должны приобретать один товар под видом другого. 

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