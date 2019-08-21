Минниханов: «Мы пытаемся вылечить людей, но мало усилий и средств тратим на профилактику»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Для выполнения «майских» указов в части здравоохранения Татарстану нужно перестроить всю систему оказания медицинской помощи. При этом особое внимание следует уделить профилактическим осмотрам населения. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с главными редакторами республиканских СМИ.

«В части здравоохранения заложены такие параметры, которые традиционными методами достичь невозможно, нужно полностью менять систему здравоохранения, использовать самые современные технологии. Самое главное, нужно очень серьезно поработать по профилактике. Мы пытаемся вылечить людей, но очень мало усилий и средств тратим на профилактику», – сказал Минниханов.

По словам Президента РТ, в части профилактики заболеваемости очень важно уделять внимание сельчанам. «Сельский житель, пока не возникнет серьезная проблема, в больницу не пойдет. У него корова, огород, дрова нужно заготовить… Поэтому мы закупили передвижные поликлиники, сделали расчет, сколько их нужно. Чтобы каждый год все населенные пункты охватывать профилактическими осмотрами», – пояснил руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил, что лично посетил первую «мобильную поликлинику» в Тетюшском районе и ознакомился с работой ее персонала.

«В конце августа мы все четыре поликлиники задействуем, они закреплены за ведущими медицинскими центрами Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. Будем ежедневно контролировать, как они работают. Мы специально закупили технику повышенной проходимости, чтобы она могла доехать в любой населенный пункт. Я уверен, что от этой работы будет польза», – подчеркнул Президент Татарстана.

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