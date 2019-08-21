(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Россия вошла в топ-10 стран для отдыха с детьми, заняв в нем восьмое место. Рейтинг составили специалисты онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает ТАСС.

Наиболее подходящими для отдыха с детьми оказались Италия, Соединенные Штаты и Германия. Места с четвертого по седьмое заняли Франция, Испания, Австрия и Индия. На девятой и десятой позициях разместились Польша и Бразилия.

В подходящих для отдыха с детьми вариантах размещения должны быть предусмотрены такие моменты, как специальное меню, игровая комната, услуги няни и возможность поставить в номер детскую кроватку. Помимо этого, некоторые гостиницы предлагают анимацию, занятия в обучающих клубах и отдельные детские бассейны.

Директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш заметил, что «в России для отдыха с детьми подходит 5% гостиниц». Он счел это средним показателем и пояснил, что отрыв РФ от лидеров рейтинга не слишком велик.

При этом пятерку российских городов с наиболее подходящими для детей отелями составили Анапа, Адлер, Санкт-Петербург, Сочи и Москва.

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