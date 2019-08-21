(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В Волгоградской области полицейские задержали вооруженных преступников из Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Сотрудниками полиции из Волгоградской области совместно с коллегами из Татарстана и росгвардейцами были задержаны подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники угнали автомобиль из казанского автосервиса, затем напали на 27-летнего местного жителя, избили его, отобрали телефон и деньги, после чего отправились в Челны. Там преступники проникли в квартиру другого мужчины и, угрожая ему ножом, похитили 15 тысяч долларов США.

В процессе расследования полицейские вышли на двоих татарстанцев, ранее судимых за подобные преступления. Они выяснили, что подозреваемые скрылись в Волгоградской области.

«В процессе задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Они несколько раз выстрелили в сторону правоохранителей и угрожали, что взорвут их при помощи гранаты, если их не пропустят», – рассказала Ирина Волк.

Территорию оцепили, добровольно сдаться подозреваемые отказались и попытались сбежать, но их задержали. У мужчин изъяли газовый револьвер и муляж гранаты. По предварительным данным, задержанные могли находиться в состоянии наркотического опьянения.

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