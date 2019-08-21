Татар-информ

21 августа 2019, 08:23

Политика

Минниханов: «Я не против молодых, но в Госсовет РТ должны приходить люди с опытом, с авторитетом»

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Политика

Минниханов: «Я не против молодых, но в Госсовет РТ должны приходить люди с опытом, с авторитетом»

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ прокомментировал переход некоторых министров и глав районов Татарстана в парламент республики.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Госсовет Татарстана – это важный орган государственной власти, который должен пополняться опытными и профессиональными управленцами. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с главными редакторами республиканских СМИ.

«Профессиональный парламент – это важное звено в системе органов власти. Мое мнение заключается в том, что в парламенте республики должны были опытные люди. У нас такая практика есть, что мы опытных коллег определяем в Госдуму РФ, Совет Федерации России. У нас один из руководителей муниципалитетов всегда является членом Совета Федерации РФ, в этом году мы такую практику планируем продолжить», – сказал Минниханов.

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Президент Татарстана напомнил, что министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов уже избирался в Госдуму, хотя и продолжил после этого работу в министерской должности. «Сейчас он будет в нашем парламенте на одном из ведущих направлений, [Азат] Хамаев тоже опытный человек... Парламент это не то место, куда ты пришел пожизненно, его нужно обновлять. Я не против молодых, но в парламент должны приходить люди уже с опытом, с авторитетом», – подчеркнул Минниханов.

Президент РТ пояснил, что Татарстан не испытывает дефицита в управленческих кадрах. В кадровом резерве республики есть молодые достойные преемники, способные заменить перешедших в парламент руководителей ведомств и муниципалитетов. 

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