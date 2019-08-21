Регбисты Татарстана победили на Фестивале пляжных видов спорта

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Регбисты татарстанской команды «Энергия» стали победителями Фестиваля пляжных видов спорта, состоявшегося в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби РТ.

На победу в турнире, организованном в рамках фестиваля, претендовали восемь команд. При этом «Энергия» была представлена на соревнованиях двумя составами – Black Crocs of Kazan и White Crocs of Kazan.

«Главными соперниками казанцев были обладатели Кубка России по пляжному регби 2019 года, регбисты сборной Самарской области», – отмечается в сообщении.

Именно самарцев обыграли в напряженном финальном матче игроки Black Crocs of Kazan и заняли первое место. На третьем месте расположились регбисты White Crocs of Kazan.

В июле татарстанская команда по пляжному регби «Энергия» стала чемпионом России, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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