В России отмечен рост числа больных рассеянным склерозом

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). За последние пять лет в России почти на 20 тыс. человек увеличилось количество больных рассеянным склерозом – с 62,3 тыс. в 2013 году до 82,2 тыс. в 2018-м. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Наиболее высокий уровень заболеваемости по данным на 2018 год зафиксирован в Санкт-Петербурге (117 случаев на 100 тыс. населения), Липецкой (101), Тульской (98,1) и Псковской (96,6) областях.

При этом меньше всего страдающих рассеянным склерозом оказалось в республиках Тыва (7,1 случая на 100 тыс. населения) и Чечня (9,5), Еврейской автономной области (13,6), а также в республиках Дагестан (18) и Ингушетия (19,1).

Президент Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом врач-невролог Яна Власова объяснила рост числа пациентов с этим заболеванием улучшением выявления и эффективной ранней диагностикой.

«К 2018 году создание комплекса для ранней диагностики в стране, можно сказать, стало близким к оптимальному», – заметила она.

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