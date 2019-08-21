Татар-информ

21 августа 2019, 07:08

ОбществоКультура

Завершающий «Литературный дворик» в Казани посвятят татарской литературе

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ОбществоКультура

Завершающий «Литературный дворик» в Казани посвятят татарской литературе

Помимо выступлений татарских поэтов, писателей и драматургов, в рамках мероприятия организуют концерт.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 21 августа, в Казани состоится завершающий текущий сезон «Литературный дворик». Посвященное татарской литературе событие состоится во дворе дома № 24 по улице Ахтямова, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На литературном вечере выступят известные татарские поэты, писатели и драматурги, среди которых будут Рамис Аймет, Ихтияр Гаязов, Альбина Гайнуллина, Марат Закир и ряд других авторов.

Будет организован концерт с участием артистов Казанской городской филармонии и дворцов культуры столицы РТ. Кроме того, выступят заслуженный артист Татарстана Рустем Асаев и певица Светлана Минеева.

«Для горожан будут организованы выставки, посвященные литературным произведениям татарских авторов. <...> Для детей на литературном празднике подготовлены викторины и ролевые игры», – отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

В Управлении культуры Казани уточнили, что «Литературный дворик» на Ахтямова по традиции начнется в 17 часов. Параллельно в сквере Аксенова за кинотеатром «Мир» отпразднуют 87-летие со дня рождения писателя Василия Аксенова, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

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