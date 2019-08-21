Минниханов: Для ускорения темпов строительства в России необходимо снизить ставку по ипотеке до 5%

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Для решения задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным по увеличению темпов ввода жилья до 120 млн квадратных метров в год, необходимо снижение ставок по ипотеке. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с главными редакторами ведущих СМИ Татарстана.

«Задача построить 120 млн квадратных метров жилья сложная. Но сложность не в том, сможем ли мы построить. Ресурсы строительной индустрии это позволяют. Вопрос в покупательной способности населения», — сказал Минниханов. По его словам, в рамках указа Президента РФ Татарстан должен нарастить темпы жилищного строительства с 2,4 до 3,6 млн квадратных метров в год, и это жилье должно быть востребованным на рынке. «В квартирах в основном нуждаются молодые граждане, которые хотят создавать семьи или расширить жилплощадь. Ставка по ипотеке была за 10%, сейчас немного упала, но остается непосильной для молодой семьи. Ставка должна быть не более 5%, а для многодетных еще ниже», — подчеркнул Президент Татарстана.

В беседе с главными редакторами Рустам Минниханов также отметил, что для строительства нового жилья необходимы инженерные коммуникации: электричество, тепло, очистные сооружения. Кроме этого необходима социальная инфраструктура — детсады, школы, поликлиники. И в этой части регионам необходима поддержка федерального центра. «Мы сделали расчет для нашей республики: только на инфраструктуру нужно 67 млрд рублей — это очень большие деньги. Перекладывать эту сумму на покупателей жилья — это будет дорого», — поделился мнением Президент РТ.

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