Татар-информ

21 августа 2019, 08:30

Общество

Произведения мирового искусства спроецируют на Спасскую башню Казанского Кремля

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Общество

Произведения мирового искусства спроецируют на Спасскую башню Казанского Кремля

Фото: Султан Исхаков/архив

Инсталляционное шоу будет проходить 21, 22 и 23 августа с 21 до 23 часов.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В рамках проведения в столице Татарстана мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 с 21 по 23 августа на Спасской башне Казанского Кремля будут транслировать инсталляционное шоу.

«На башне с 21 по 23 августа в вечернее время, с 9 до 11 часов, будет транслироваться инсталляция. На Спасской башне будет приглушена подсветка, и на нее будет транслироваться так называемое mapping-шоу», – рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

По его словам, тематика шоу будет связана как с WorldSkills, так и со 100-летием Татарской АССР и историей Татарстана в целом.

Кроме того, жителям и гостям Казани представят произведения татарстанских композиторов в современной аранжировке, добавил Абзалов.

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