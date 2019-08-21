Победитель конкурса народного караоке выступит на главной сцене празднования Дня города в Казани

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). 21 августа в сквере им. Васильченко пройдет финал конкурса народного караоке «Голос нашей команды. Голос нашего двора». За звание победителя будут соревноваться жители Кировского и Московского районов Казани, сообщает пресс-служба администрации этих районов.

В финале 14 участников исполнят по две песни: в первом этапе нужно будет спеть подготовленную песню по собственному выбору, а во втором финалисты объединятся в дуэты. Конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри.

Победитель конкурса выступит 30 августа, в День города и День Республики Татарстан, на главной сцене перед Центром семьи «Казан».

В финале конкурса караоке зрителей ждут также выступления творческих коллективов районов, мастер-классы и интерактивные зоны. Мероприятие начнется в 16.00.

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