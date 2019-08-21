Татар-информ

21 августа 2019, 03:33

Общество

Первая в истории Набережных Челнов велоночь собрала 160 участников

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Общество

Первая в истории Набережных Челнов велоночь собрала 160 участников

Самому юному участнику пробега было полтора года, самой возрастной велогонщице — чуть более 60 лет.

(Набережные Челны, 21 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Первая в истории Набережных Челнов велоночь собрала 160 участников, сообщили организаторы.

Идея проехаться вместе по ночному Автограду заинтересовала людей разных возрастов. Самому юному участнику было полтора года, самой возрастной велогонщице — чуть более 60 лет. Кроме челнинцев в пробеге участвовали елабужане, которые специально приехали перенимать опыт.

Велоколонна с включенными фонарями стартовала с площади Азатлык, по улице 40 лет Победы добралась до проспекта Яшьлек, а затем по набережной Табеева «докатилась» до пляжа Сандали.

Большинству участников понравилось маленькое ночное приключение, но некоторые попросили организаторов в следующий раз более тщательно строить маршрут, поскольку свыше сотни велосипедистов все же создавали некоторые неудобства проезжавшим по тем же дорогам автомобилистам. Организаторы пообещали прислушаться к замечанию и уже запланировали провести такой же пробег в следующем году. 

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