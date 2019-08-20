Сегодня в «Казань Экспо» презентуют медиацентр и проведут заседание Генассамблеи WorldSkills

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Сегодня, в первой половине дня, в стенах международного выставочного комплекса «Казань Экспо» пройдут сразу два важных события, связанных с грядущим мировым чемпионатом рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

На 11 часов запланирована презентация медиацентра, где во время чемпионата будут работать десятки аккредитованных журналистов. Организаторы предусмотрели удобные рабочие зоны и рациональное расположение – из медиацентра представители СМИ смогут быстро добраться до любой точки комплекса.

В 13 часов на территории «Казань Экспо» стартует другое важное событие – заседание Генеральной ассамблеи WorldSkills International. Для участия в торжественном съезде на площадку прибудет Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и другие высокопоставленные гости.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.