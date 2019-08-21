Ликвидация радиоактивного загрязнения Чистопольского часового завода обойдется в 32,5 млн рублей

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). ФГУП «РосРАО» проведет работы по ликвидации радиоактивного загрязнения в Чистопольском районе, стоимость которых составляет 32,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Контракт на выполнение работ по реабилитации территории непроектных хранилищ ЗАО „Чистопольский часовой завод“ заключен Госкорпорацией „Росатом“ и ФГУП „РосРАО“. Его сумма составила 32,5 млн рублей», — сказано в сообщении.

Запланированы работы по извлечению радиоактивных отходов из непроектных хранилищ, расположенных на территории завода и Кузбасского леса. Этот материал будет временно отправлен на пункт хранения радиоактивных отходов. В дальнейшем опасный мусор будет сдан национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. После этого территории хранилищ подвергнутся дезактивации и радиационному контролю.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ФГУП «РосРАО» стало победителем тендера на реабилитацию территорий непроектных хранилищ радиоактивных отходов, инициатором проведения которого выступило Минэкологии РТ. Работы планируется завершить к 20 декабря текущего года.



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