Татары Москвы сыграли в «Татар мафию» и собрали средства для Дома малютки в Калуге

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В «Штабе татар Москвы» прошла очередная игра третьего сезона «Татар мафии», сообщает пресс-служба штаба.

Игра была особенной — вечер объявили благотворительным, а все собранные средства направили в Дом малютки в Калуге. Кроме того, на встрече «Штаб татар» наградил команды, победившие на регате московского Сабантуя.

Для участников игры организаторы подготовили специальный разговорник. Благодаря им даже не говорящие на родном языке московские татары могут называть по-татарски роли и понимать слова ведущего.

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