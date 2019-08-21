Татар-информ

21 августа 2019, 04:26

Сельское хозяйство

Елабужские аграрии сетуют на повышенную влажность зерновых культур

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Сельское хозяйство

Елабужские аграрии сетуют на повышенную влажность зерновых культур

Средняя урожайность зерновых в Елабужском районе составляет 24,9 ц/га.

(Елабуга, 21 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Лучшие механизаторы Елабужского района Татарстана будут отмечены премией главы муниципалитета. Об этом рассказали в районном Управлении сельского хозяйства.

Определять и награждать комбайнеров планируется каждую неделю с выездом в поле. Размеры премии станут известны после подписания соответствующего постановления руководителем исполкома района, сообщил и. о. начальника управления Александр Косов.

Сегодня на уборочных работах задействованы 53 зерноуборочных комбайна. Зерновые культуры убраны на площади свыше 5,7 тыс. га, что составляет 23%. Намолочено почти 15 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность по району достигает 24,9 ц/га. Сельскохозяйственные культуры занимают 44,9 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые – 25,3 тыс. га.

Уборочная кампания в районе началась в конце июля, но из-за дождей не раз приостанавливалась. В первые дни убиралось зерно повышенной влажности, которая достигала порой 30%.

«К сожалению, в этом году из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя и холода не все хозяйства района приступили к уборке зерновых одновременно. В третьей декаде июля и в ночь с 5 на 6 августа выпало по месячной норме осадков. За две недели августа выпало 78 мм осадков, что равно двухмесячной норме. Это, безусловно, серьезно усложняет уборку урожая, отрицательно сказывается на темпах уборки урожая и на влажности зерна, а также на состоянии полей. На полях в прямом смысле слова тонут комбайны и автомобили, перевозящие зерно», – заметил Косов.

С наступлением теплой солнечной погоды, которая пришла в конце прошлой недели, влажность зерна снизилась до 20%. По словам местных аграриев, с учетом того, что норматив сухого зерна равняется 14%, собранное зерно придется подвергнуть сушке. В районе насчитывается шесть зерновых сушилок.

Завершить же уборку аграрии планируют за две или две с половиной недели. Конечно же, если погода будет благосклонна, заключил Александр Косов. 

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