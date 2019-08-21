В этом году многодетным семьям Елабуги выделят 230 участков

(Елабуга, 21 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Этой осенью еще 230 многодетных семей Елабуги смогут получить бесплатные земельные участки. Земельно-имущественная палата ведет работу по формированию пятого массива, который расположится в нижней части города, рассказал ее председатель Евгений Петров.

Общая площадь будущего поселка для многодетных составит 30 га. Выбирать участки семьи начнут в конце августа, в земельно-имущественную палату их пригласят согласно очередности.

«Также сегодня ведутся работы по формированию шестого массива в населенном пункте Луговой площадью 86 га – ориентировочно на 500 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Их мы, скорее всего, начнем распределять в следующем году», – отметил Петров.

В результате району удастся снять проблему предоставления земельных участков на ближайшие два-три года, но останется проблема строительства инженерной инфраструктуры.

«За счет средств местного бюджета обеспечить всех необходимой инфраструктурой невозможно. Частично решенным можно считать лишь вопрос энергоснабжения поселка для многодетных», – констатировал собеседник агентства.

Заместитель главы Елабужского района Зульфия Сунгатуллина заметила, что для проведения газа, воды, электричества к земельным участкам и строительства дорог необходимы огромные средства, которые невозможно привлечь не только из местной, но и из республиканской казны, поэтому остается надеяться лишь на помощь из федерального центра.

На сегодня земельные участки по федеральной программе получили 1232 елабужских семьи. Своей очереди ждут 302 многодетных семейства. Ежегодно в земельно-имущественную палату обращаются примерно 170 семей.

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