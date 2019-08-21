Ретрочетверги в парке «Крылья Советов» продолжатся фильмом Тодоровского «Интердевочка»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). 22 августа в казанском парке «Крылья Советов» состоится очередной открытый показ культовых фильмов советской эпохи, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На летней эстраде парка казанцам покажут киноленту Петра Тодоровского «Интердевочка». Сеанс начнется в 20 часов.

Следующий кинопоказ запланирован на 29 августа — в этот день казанцы смогут увидеть фильм «Человек с бульвара Капуцинов».

Если в республике сохранится хорошая погода, то ретрочетверги будут проходить и в сентябре. Так, 5-го числа в парке покажут «Полосатый рейс», а 12-го — «Берегись автомобиля».

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