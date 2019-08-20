Татар-информ

20 августа 2019, 23:52

Общество

В пяти районах Казани частично отключат электричество

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Общество

В пяти районах Казани частично отключат электричество

Причины отключения — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Завтра, 21 августа, ряд домов Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского и Приволжского районов Казани останется без света, сообщает портал мэрии столицы РТ.

Так, в Авиастроительном районе с 8 утра и до 5 дня света не будет в поселке Северный по адресам: ул. 2-я Армавирская, 1 — 10а; ул. 2-я Поперечно-Карагандинская, 1 — 13, 4 — 20; ул. 3-я Армавирская, 1 — 20; ул. Айдарова, 20 — 45, 35 — 77; ул. Бавлинская, 1 — 11, 2 — 10; ул. Балтийская, 3 — 7а, 4 — 34, 11 — 27; ул. Беломорская, 28 — 36, 38 — 56; ул. Гомельская, 10 — 34, 2 — 25; ул. Донецкая, 2 — 16, 13 — 27, 22 — 24, 26 — 42, 29 — 31, 39 — 69; ул. Ишимская, 1 — 35, 2 — 30; ул. Карагандинская, 20 — 32, 25 — 35, 37 — 51, 55 — 107, 58 — 90; ул. Мариупольская, 1, 2 — 16, 1 — 13, 7 — 37, 18 — 38, 45 — 73, 48 — 72; ул. Нурлатская, 3 — 11; Нурлатский переулок, 1 — 11, 2 — 14; ул. Поперечно-Беломорская, 4 — 16, 5 — 15; ул. Поперечно-Карагандинская, 1 — 9, 2 — 10; ул. Поперечно-Шатурская, 2 — 14, 1 — 15; ул. Центрально-Мариупольская, 28 — 56; ул. Шатурская, 32 — 54, 75 — 109, а также во всех домах по 1-й Армавирской.

В это же время электричество будет отключено в домах частного сектора Вахитовского района по улицам Закамская, Кузнечная, Нестеровская, Нестеровский овраг, Нестеровский спуск, Охотская, Поперечно-Слободская, Тихая и Центральная.

В Кировском районе с 8 утра и до 8 вечера электричества не будет по адресам: ул. Большая, 21 — 67, 26 (детский сад № 226), 41 — 107б, 70 (детская городская поликлиника № 4), 80; ул. Ваисова, 10 — 58; ул. Военная, 4 — 26; ул. Казахская, 1 — 32; ул. Кызыл Армейская, 35 — 43; ул. Милицейская, 14 — 73; Проходный переулок, 4; ул. Урицкого, 27; ул. Хибинская, 10а и ул. Клары Цеткин, 9, 11, 13.

В это же время запланировано отключение света в Московском районе по адресам: ул. Декабристов, 179, 181а и ул. Шамиля Усманова, 4 — 16.

С 8 утра до 6 вечера в Приволжском районе без света останутся дома по ул. Братьев Касимовых, 70а (детский сад № 382), 74, 76, 78, 80; ул. Гарифьянова, 7 (гимназия № 52), 9а, 11, 13; ул. Магистральная, 34; ул. Сыртлановой, 5, 7, 9, 11. Кроме того, временное отключение коснется жителей домов поселка Борисково по адресам: ул. Промысловая, 5, ул. Авангардная, 143, 145, а также домов по улицам Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная, Цветочная. В Мирном света не будет по улице 3-я Рубежная.

Причины отключения — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

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