Статуи Тукая и Толстого установили в здании Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета установлены статуи татарского поэта Габдуллы Тукая и русского писателя Льва Толстого. Как стало известно ИА «Татар-инфом», работа над установкой скульптурного ансамбля будет завершена в ближайшее время.

Между фигурами двух мастеров пера размещена также и статуя молодой студентки, которая держит в руках книги. По замыслу авторов, скульптурный ансамбль, изготовленный из мрамора, символизирует любовь к родному языку.

На постаменте выгравированы строки из стихотворения Тукая о родном языке «Туган тел» и цитата Толстого «Разум и нравственность всегда совпадают». Надписи выполнены на татарском, русском и английском языках. Также на втором этаже института можно увидеть скульптуры героев сказок Тукая — Су Анасы и Шурале.

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