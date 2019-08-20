На 92-м году жизни скончался профессор КФУ Андрей Роот

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Профессор КФУ, основатель казанской научной школы журналистики и заслуженный деятель науки РТ Андрей Роот скончался на 92-м году жизни. Информация появилась на Instagram-странице Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций.

«Ушёл из жизни Андрей Александрович Роот. Заслуженный профессор Казанского университета, доктор филологических наук, академик Академии военно-исторических наук Андрей Александрович Роот полвека преданно служил журналистскому образованию», — отмечается в сообщении.

Роот — один из основоположников журналистского образования в Поволжье, признанный исследователь творчества российских публицистов Александра Герцена и Николая Огарёва и автор более 200 опубликованных научных работ.

У него сложная и интересная биография. Так Андрей Александрович три старших класса, как и трехлетнюю программу военного училища, прошел за год. Начал работать в 16 лет, отучившись на курсах экономистов и устроившись на торфяное предприятие в поселке Юдино.

В мае 1945 года был призван в армию. Активно писал в дивизионную, а после в окружную газету «За Родину».

Андрей Роот проработал в КФУ, на кафедре журналистики, более 50 лет. Его учениками являются сотни известных российских журналистов, также они составляют основу профессорско-преподавательского состава Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций.

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