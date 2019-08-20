Эдуард Шахов может быть назначен главным режиссером Мензелинского татарского драмтеатра

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Эдуард Шахов может быть назначен главным режиссером Мензелинского татарского государственного драмтеатра им. Самира Амутбаева. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

«Пока ничего конкретного сказать не могу. Но вроде я не против», — прокомментировал Эдуард Шахов корреспонденту информагентства информацию о своем назначении. Он также отметил, что сейчас выпускает спектакль в Мензелинском театре и у него было несколько встреч с труппой.

«Я в записи смотрел спектакли Мензелинского театра „Иблис“ и „Салкын кын“ („Холодные ножны“), работа артистов потрясающая», — сказал режиссер.

По мнению Шахова, руководство Татарстана понимает искусство театра и относится к нему с уважением. «Это можно заметить и по Театральному Сабантую, где выставляются ценные призы. Театральные лаборатории, фестивали — я бы не сказал, что такое есть везде, — отметил режиссер, упомянув недавно прошедшую в Свияжске лабораторию. — Театральная жизнь вовлекает в себя зрителя — это хорошо».

Эдуард Шахов — народный артист России, ученик известного режиссера Рифката Исрафилова. Обучался в лабораториях Анатолия Васильева и Владимира Фокина. В Татарстане стал известен благодаря своим постановкам «Кибет» («Магазин») и «Медея». В Новосибирске Эдуард Шахов выпустил спектакль по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Заведующая литературным отделом Мензелинского театра Нурсиба Адиева не смогла дать какой-либо комментарий по поводу назначения Эдуарда Шахова. «На данный момент могу только сказать, что Эдуард Шахов в нашем театре ставит спектакль по пьесе Зиннура Хуснияра», — отметила она.

С 2009 по 2018 год должность главного режиссера Мензелинского театра занимал Дамир Самерханов. С 2019 года он был переведен на должность режиссера-постановщика. Об этом ученик известного татарского режиссера Фарида Бичантаева рассказал в своем интервью ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.