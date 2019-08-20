Сын Салавата Фатхетдинова стал победителем этапа серии кольцевых гонок среди юниоров

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Сын Салавата Фатхетдинова Рустам стал победителем этапа серии кольцевых гонок среди юниоров, прошедших в выходные в Подмосковье. Об этом сообщает сайт Всемирного конгресса татар.

«Безусловно, это не только моя работа, мне очень помогает команда. Огромное спасибо моему механику, который помогал на протяжении сезона, нам всегда удаётся подобрать оптимальные настройки. Очень рад своему появлению на подиуме», — заявил после финиша Фатхетдинов.

Вдобавок он рассказал о планах на будущее: «В следующем году планируем выступление в гонке Туринг-лайт. Надеюсь, покажу там хорошие результаты».

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