Татар-информ

20 августа 2019, 20:20

Спорт

Сын Салавата Фатхетдинова стал победителем этапа серии кольцевых гонок среди юниоров

Рекомендуем

Спорт

Сын Салавата Фатхетдинова стал победителем этапа серии кольцевых гонок среди юниоров

В следующем году спортсмен планирует выступить в гонке Туринг-лайт.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Сын Салавата Фатхетдинова Рустам стал победителем этапа серии кольцевых гонок среди юниоров, прошедших в выходные в Подмосковье. Об этом сообщает сайт Всемирного конгресса татар.

«Безусловно, это не только моя работа, мне очень помогает команда. Огромное спасибо моему механику, который помогал на протяжении сезона, нам всегда удаётся подобрать оптимальные настройки. Очень рад своему появлению на подиуме», — заявил после финиша Фатхетдинов.

Вдобавок он рассказал о планах на будущее: «В следующем году планируем выступление в гонке Туринг-лайт. Надеюсь, покажу там хорошие результаты».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Ак Барс» стартовал на турнире в Риге с уверенной победы
Новости дня
20:20
Сын Салавата Фатхетдинова стал победителем этапа серии кольцевых гонок среди юниоров

В следующем году спортсмен планирует выступить в гонке Туринг-лайт.

20:06
«Ак Барс» стартовал на турнире в Риге с уверенной победы

Во втором туре рижского турнира 22 августа казанцы сыграют с ярославским «Локомотивом».

19:50
Казань оказалась одним из самых тихих мегаполисов России

По уровню звуковой комфортности столица Татарстана заняла 84-е место среди российских городов.

19:36
В Набережных Челнах в трех детсадах будут обучать по полилингвальной системе

В Автограде по инициативе Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева создается комплекс полилингвального обучения.

19:22
На подъезде к аэропорту Казани дорожники украсили остановки изображением талисманов WorldSkills 2019

Дизайн остановочных павильонов обновили специально к мировому чемпионату.

19:21
Роспотребнадзор предупредил о лжесотрудниках, которые вымогают деньги у предпринимателей

Злоумышленники угрожают внеплановыми проверками и предлагают приобрести у них литературу, чтобы их избежать.

19:08
Татары Сахалина почтили память бывшего губернатора области Игоря Фархутдинова

Отец погибшего в авиакатастрофе Фархутдинова был выходцем из Татарстана.

18:52
Спортсмен из РТ сойдется в поединке с французом на этапе четвертьфинала «Боев по правилам TNA»

Стал известен файткард заключительного этапа четвертьфинала чемпионата мира «Бои по правилам TNA».

18:51
Очевидцы сняли на видео легковушку, загоревшуюся около Молодежного центра в Казани

ЧП произошло несколько минут назад напротив здания «Татмедиа» на улице Декабристов.

18:38
Минэкологии РТ: Добровольцы очистили берега 316 водоемов, перевыполнив план в три раза

Республиканская акция «Чистый берег» продлится в республике до конца сентября.

18:24
В Набережных Челнах состоялось открытие VI Всероссийского молодёжного форума «PROFдвижение-2019»

По итогам мероприятия самые активные форумчане могут получить приглашение на работу в ПАО «КАМАЗ».

18:08
В 2020 году Татарстан приступит к расчистке пруда в Державине и притока Меши на 118,4 млн рублей

В текущем году республика участвует в трех федеральных проектах нацпроекта «Экология».

18:00
В Татарстане в рамках нацпроекта за пять лет построят почти в полтора раза больше жилья

С 2019-го по 2024 год в республике возведут свыше 17 млн кв. метров жилья.

17:54
Фарид Мухаметшин: НКО находят возможность оказать помощь людям в трудной жизненной ситуации

В Альметьевске вручили гранты ПАО «Татнефть» авторам лучших социальных проектов.

17:47
В Чистополе для осужденных без лишения свободы провели экспресс-тест на ВИЧ

С осужденными также поговорили о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков.

17:40
Все мероприятия, которые пройдут во время WorldSkills в парках Казани, можно посетить бесплатно

С 20 по 27 августа в Казани состоится более 50 мероприятий.

17:35
В Черемшанском районе водитель «УАЗа» пострадал при столкновении с легковой иномаркой

Авария произошла неподалеку от села Новое Ильмово сегодня утром.

17:26
Ученые КФУ разработали препарат с избирательным противомикробным действием на основе куркумы

Продукт можно будет использовать в качестве средства для подавления вредной микрофлоры кишечника.

17:20
Новый казанский зоопарк откроется для посетителей не раньше ноября

После официальной сдачи комплекса как строительного объекта необходимы минимум два месяца для карантина и адаптации животных.

17:15
МЧС Татарстана предупреждает о мерах безопасности во время тумана

Сегодня после 23 часов и до восьми часов утра завтрашнего дня местами в Татарстане возможен туман.

17:12
В Деревне WorldSkills открыли лаундж-зону с гамаками, игровыми приставками и огромной дженгой

Участники мирового чемпионата рабочих профессий смогут отдыхать на площадке вплоть до 28 августа.

17:00
Партнеры WorldSkills из Коннектикута приобщатся к ремонту дореволюционного дома с «Том Сойер Феста»

Ожидается, что гости примут участие в финальных работах по фасаду дома Беркутова.

16:50
Ликвидация пяти свалок и рекультивация на 3,2 млрд рублей: Татарстан заявился в «Чистую страну»

Республика подала заявку в Минприроды РФ на 2020 год по рекультивации загрязненных нефтепродуктами земель в селе Шемордан Сабинского района.

16:45
Житель Казани лишился более 360 тысяч рублей, попытавшись продать игрушку на сайте

Лжепокупательница обманом узнала данные счета казанца и списала оттуда все сбережения.

16:36
«Фестиваль безграничных талантов»: как в Татарстане помогают развивать компетенции людям с ОВЗ

Минэкономики РТ выделит 35 млн рублей на конкурс для НКО, проходящий под эгидой «Единой России».

События