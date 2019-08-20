«Ак Барс» стартовал на турнире в Риге с уверенной победы

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» начал свое участие в традиционном международном предсезонном турнире «Кубке Латвийской железной дороги» в Риге с победы над минским «Динамо» со счетом 3:0, забросив три шайбы за шесть минут.

Казанцы не в первый раз приезжают в Ригу на этот турнир, не раз его выигрывали. На этот раз по заявлениям представителей тренерского штаба «Ак Барса», именно в Риге будет определен состав, в котором команда стартует в чемпионате КХЛ. Напомним, что 3 сентября в Москве казанцы сыграют с ЦСКА.

Примечательно поэтому, что в Ригу не поехал голкипер Эмиль Гарипов, который, судя по всему, еще окончательно не восстановился после тяжелой травмы, полученной в прошлом сезоне. А первым номером все шансы имеет стать Тимур Билялов, отыгравший, к слову, минувший сезон в рядах рижского «Динамо». Именно он сегодня вышел в стартовом составе казанцев, а запасным голкипером стал Артур Мисбахов, получивший недавно вызов в молодежную сборную России.

Кроме того, второй матч подряд в составе «Ак Барса» появились молодые защитник Камиль Фазылзянов и нападающий Иван Емец. Бросилось в глаза полное отсутствие трех канадских форвардов: Джастина Азеведо, Мэтта Фрэттина и Патриса Кормье.

Большую часть времени первого периода казанцы провели в атаке, у «Динамо» позиционного нападения не было совсем, максимум — бросок с входа в зону. Так что логично, что в большинстве в конце первого периода именно «барсы» свой гол забили. Никита Лямкин набросил кистевым от синей линии — шайба без помех залетела в правый угол ворот «Динамо», 1:0!

Вскоре после начала второго периода красивая многоходовка в чужой зоне, и Артем Михеев с ходу послал шайбу в сетку, 2:0. Минуты после второй шайбы не прошло, а на табло уже 3:0! Это Фазылзянов перехватил шайбу на синей линии, сблизился с вратарём и метнул под ловушку! Игра идет под диктовку казанцев, в составе которых выделяется тройка Даниса Зарипова. Что до минчан, то атаковать им чаще всего удавалось в большинстве, но Билало играл надежно.

И в третьем периоде «Ак Барс» доминировал на льду. Тройка Зарипова раз за разом напрягала оборону «Динамо». Правда, в тот момент, когда после драки Емца и Дюкова команды играл в формате «четыре на четыре», минчане затолкали шайбу в ворота Билялова.

Но после короткой паузы судьи во всем разобрались, и гол не засчитали из-за помехи вратарю. Попытки динамовцев в концовке встречи забросить хотя бы шайбу престижа в большинстве, успехом не увенчались. «Ак Барс» одержал уверенную победу.

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили: Лямкин (19), Михеев (24), Фазылзянов (25). Штраф: 16-10.

«Ак Барс»: Билялов. Яруллин — Юдин, Галиев — Ткачев — Зарипов; Хенкель — Педан, Глухов — Михеев — Лукоянов; Абросимов — Лямкин, Лазарев — Арт.Галимов — Петров; Мусин — Фазылзянов, Фисенко — Сафонов — Эм.Галимов; Емец.

Во втором туре рижского турнира 22 августа казанцы сыграют с ярославским «Локомотивом», бывшей командой настаника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

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