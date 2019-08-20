(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Алексеевский район Татарстана признан самым беговым муниципалитетом республики, после него идут Верхнеуслонский и Агрызский районы. Об этом сообщает Министерство спорта Республики Татарстан.

Конкурс проводился в рамках Ак Барс Банк Казанского марафона 2019, лидеры выявлялись путем подсчёта процентного соотношения количества зарегистрированных участников марафона к количеству жителей муниципального района.

Победитель конкурса, Алексеевский район, по условию состязания, получил право на строительство мини-футбольного поля, Верхнеуслонский — на строительство волейбольной площадки, Агрызский — на строительство малых архитектурных форм.

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