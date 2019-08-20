(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупредил о лжесотрудниках, которые вымогают деньги у предпринимателей, сообщили в пресс-службе организации.

«В управление поступила информация, что индивидуальному предпринимателю из Казани позвонил неизвестный, представился сотрудником Роспотребнадзора и начал угрожать внеплановой проверкой», – рассказали в организации.

При этом злоумышленник пытался убедить жертву купить комплект литературы за 2,5 тысячи рублей.

В организации отметили, что Управление не имеет никакого отношения к действиям неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора. Данные действия носят противоправный характер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.