Татар-информ

20 августа 2019, 21:24

ОбществоКультура

Театральные постановки, джаз и стихи: в Казани отпразднуют день рождения Аксенова

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ОбществоКультура

Театральные постановки, джаз и стихи: в Казани отпразднуют день рождения Аксенова

Вечер по случаю 87-летия со дня рождения писателя пройдет в среду, 21 августа, в носящем его имя сквере.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Завтра, 21 августа, в Казани отпразднуют 87-летия со дня рождения писателя Василия Аксенова. Музыкально-литературный вечер будет организован в сквере Аксенова за кинотеатром «Мир», сообщают его организаторы.

Так как 2019-й объявлен в России Годом театра, в рамках события будут представлены театральные постановки по таким произведениям писателя, как «Ленд-лизовские» и «Рыжий с того двора». Их будут сопровождать джазовый композиции в исполнении ведущих казанских джазменов – Юрия Щербакова с командой Vaks Band и Андрея Руденко с Ruden Jazz, а также бардовские песни Дмитрия Бикчентаева.

В вечере примут участие ведущий «аксеновских» сред в музее писателя – режиссер, руководитель театра «Диалог» Владимир Нежданов и актриса Юлия Дудченко, а также известные казанские поэты Алексей Остудин и Нури Бурнаш. Вести мероприятие будет телеведущий Алексей Калиничев.

В сообщении также отмечается, что «в честь открытия WorldSkills Russia от “Татаркино“ будет показан документальный фильм “Казань уходящая“ и анимационная лента “Стрела наследия“».

Организуют вечер Дом-музей Музей Василия Аксенова, кинотеатр «Мир», Дирекция парков и скверов и «Татаркино». Событие, которое станет частью проекта «Театр плюс кино», начнется в 17 часов. 

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