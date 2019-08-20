Татары Сахалина почтили память бывшего губернатора области Игоря Фархутдинова

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Татары Сахалина приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле бывшего губернатора области Игоря Фархутдинова, погибшего в авиакатастрофе 20 августа 2003 года. Об этом представители местной татарской общины сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Мы до сих пор не можем поверить, что Игоря Павловича нет с нами. Мы его помним и возводим молитву за него», — отметила руководитель национально-культурной автономии татар Сахалина Закия Валитова.

В мероприятии также принимали участие врио Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

«Я не был лично знаком с Игорем Павловичем, но знаю, что это был замечательный человек и профессионал своего дела. Лучшим доказательством этого является память, которую он оставил о себе, — сахалинцы вспоминают бывшего губернатора исключительно добрыми и теплыми словами. Светлая память. Соболезную семье», — написал врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко.

Игорь Фархутдинов родился в 1950 году в Новосибирске. Его отец — сосланный в Сибирь татарин, выходец из Балтасинского района. Игорь Фархутдинов — инженер по образованию, в 1995 — 2003 годах — губернатор Сахалинской области.

20 августа 2003 года потерпел крушение вертолет Ми-8, на котором губернатор и руководители различных структур администрации Сахалинской области направлялись в служебную командировку. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 17 человек.

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