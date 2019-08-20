(Набережные Челны, 20 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В исполкоме Набережных Челнов ответили родителям на вопрос о пятидневке. По мнению руководителя Управления образования и по делам молодежи Рустема Хузина, пятидневка приведет к перегрузкам в течение недели и лишит детей возможности заниматься дополнительным образованием.

В исполком Набережных Челнов поступают многочисленные вопросы от родителей о переводе обучения в школах в пятидневный режим. Однако, по словам Хузина, пятидневный режим учебы действует в первых классах. В остальных классах образовательная программа, которую школы должны реализовать в полном объеме, предусматривает соответствующую нагрузку.

«Существуют федеральные и региональные стандарты обучения, которые школы должны полностью соответствовать. При этом санитарные нормы и правила никто не отменял. Время пребывание учащихся на занятиях лимитировано. Они не могут сидеть за партами бесконечно. Иначе это может сказаться на здоровье. Исходя из комплекса существующих „необходимостей“, школы и выбирают тот режим работы, который оптимально подходит для учебного процесса», — заметил Хузин.

Как добавил к сказанному заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов, в некоторых школах Челнов субботу и так «разгружают», оставляя на шестой день курсы, кружки и другие дополнительные формы обучения.

«Тут ведь палка о двух концах: школы могут составлять „пятидневное“ расписание, включая в него седьмые и даже восьмые уроки, или все же детям придется учиться шесть дней подряд», — заметил Халимов.

«Введение пятидневного режима обучения может лишить учащихся возможности посещать кружки и секции после школы. У них на это не будет оставаться ни времени, ни сил». — сказал Хузин.

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