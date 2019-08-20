Татарстанцев приглашают принять участие в фестивале короткометражек «Золотой теленок»

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Деятели культуры Татарстана могут принять участие в I международном фестивале короткометражного кино «Золотой теленок». Заявки принимаются вплоть до 5 сентября, информируют организаторы мероприятия.

Кинофорум пройдет в Кирове с 20 по 24 октября текущего года. Он нацелен на «поиск, поддержку и помощь в самореализации юных талантов в сфере киноискусства (актеров, режиссеров, продюсеров, операторов, сценаристов и так далее)», а также на создание условий для их дальнейшего развития.

Смотр-конкурс будет включать отборочный этап и основную программу. Кроме того, в рамках события будут организованы спец-показы, мастер-классы и воркшопы, творческие встречи, культурно-развлекательные мероприятия, онлайн-трансляция и онлайн-голосование.

В отборе могут участвовать игровые и анимационные короткометражные фильмы на русском языке продолжительностью до 15 минут. Предпочтение отдается премьерам. Заявку на участие необходимо заполнить на официальном сайте фестиваля – ztfest.ru.

Предусмотрены такие номинации, как Гран-при фестиваля, лучший сценарий, лучшая режиссерская работа, лучшее исполнение мужской роли, лучшее исполнение женской роли, лучшее исполнение роли второго плана, лучшая операторская работа и лучший монтаж, а также специальные номинации «За популяризацию ценности межнационального согласия» и «За позитивный образ сотрудника полиции». Предусмотрены отдельные призы от спонсоров мероприятия.

Победителям будут вручаться статуэтки «Золотой теленок». Фестиваль пройдет при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

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