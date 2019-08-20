Фарид Мухаметшин: НКО находят возможность оказать помощь людям в трудной жизненной ситуации

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Некоммерческие организации находят возможность оказать помощь людям в трудной жизненной ситуации. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в Альметьевске на вручении грантов ПАО «Татнефть» авторам лучших социальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Сколько различных людей вы осчастливили, пропустив их через свои проекты, свое сердце и душу. Вы находите возможность оказать помощь людям в трудной жизненной ситуации и тем, кто в ней нуждается. Словом, меняете мир вокруг себя к лучшему. Верю, что ваши благие дела внесут свой вклад в будущее нашего общего дома – Республики Татарстан, будут и далее способствовать развитию гражданского общества», – сказал победителям конкурса Председатель Госсовета.

Он поблагодарил представителей некоммерческих общественных организаций за то, что они «занимаются теми проблемами, которые в силу разных причин наше государство не успевает решать».

Гранты победителям вручил гендиректор компании «Татнефть» Наиль Маганов. «География конкурса ежегодно расширяется, а это говорит о том, что мы эффективны и зрелы, о том, что нам удалось предоставить возможность гражданам проявить свою инициативу», – подчеркнул он.

Победителей наградили в восьми номинациях, среди которых «Наука, образование и просвещение», «Молодежные проекты», «Семья, материнство, отцовство и детство», «Охрана окружающей среды и защита животных», «Защита уязвимых слоев населения», «Здоровый образ жизни и туризм», «Культура и искусство».

В этом году впервые в рамках конкурса была учреждена номинация «Сохранение исторического наследия». Всего в ней отмечено 26 проектов, среди которых проект из Актанышского района «Мы помним, мы дорожим!», казанский проект «QR-история», проект «Центр военно-патриотического воспитания детей и допризывной молодежи "ДЕСАНТ"» Союза десантников Альметьевского района, елабужский проект «История в лицах», проект «Республика 100» Форума татарской молодежи и многие другие.

В текущем году оргкомитетом на конкурс было зарегистрировано 403 заявки. Компанией «Татнефть» выделено 64,2 млн рублей по 126 проектам из 23 городов и районов Татарстана. Всего за три года профинансировано 238 проектов на общую сумму 307,38 млн рублей.

В республике действует более 1,5 тыс. некоммерческих организаций, которые реализуют социально значимые проекты. Ежегодно из бюджета РТ выделяется 35 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. В этом году прием заявок от НКО на конкурс стартовал 22 июля, завершится 23 августа.

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